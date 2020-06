Mit diesen Geräten kann der Sommer kommen

Es wird wärmer und der lange Schatten der Corona-Isolation wird durch die Vorfreude auf Urlaub und den bevorstehenden Sommer erhellt. Mit den folgenden Technik-Spielereien können Sie die warme Jahreszeit noch ein wenig angenehmer gestalten.

Dyson Pure Humidify + Cool

Die Luftqualität in unseren Wohnungen ist oft nicht die beste. Wenn man nicht gerade mitten im Wald lebt, finden viele Schadstoffe ihren Weg in unser Zuhause. Zusammen mit trockener Innenraumluft verhindert das ein befreites Durchatmen. Der Dyson Pure Humidify + Cool bekämpft beide Probleme. Er saugt die Umgebungsluft im 360-Grad-Winkel durch den Standfuß an, filtert und befeuchtet sie nach Bedarf und verteilt sie über das typische Loch-Design in der Umgebung. Natürlich kann das Gerät per App oder mittels Siri oder Alexa gesteuert und überwacht werden. Einziger Negativpunkt ist der hohe Preis, dafür macht der Dyson seine Sache sehr gut und ist im Vergleich mit der Konkurrenz recht wartungsarm.

>> Preis: 699 Euro

Goal Zero Yeti 200X

Viele Geräte auf dieser Liste wollen regelmäßig mit Strom versorgt werden. Damit dies auch unterwegs immer gewährleistet ist, gehört eine Powerbank für viele Unternehmungsfreudige zum Standard-Inventar. Wenn man länger unterwegs ist oder größere Geräte mit Strom versorgen will, muss auch die Stromquelle größer sein.

Goal Zero Yeti 200X Bild: Herstellter

Man spricht dann von so genannten "Power Stations", die nicht nur USB- sondern auch normale Stromanschlüsse sowie mehr Akkukapazität bieten. Unsere Empfehlung ist die Yeti 200X von Goal Zero. Sie ist mit unter zweieinhalb Kilo und Abmessungen von 20x13x13 cm mobil genug, um sie zu transportieren, und bietet mit 187 Wattstunden ausreichend Kapazität, um mehrere Handys und andere Geräte über ein Wochenende hinweg mit Strom zu speisen. Mit zusätzlichen Solarmodulen kann das Gerät bei Schönwetter auch ohne Steckdose wieder aufgeladen werden.

>> Preis: ca. 300 Euro

DJI Mavic Air 2

Die Firma DJI steht seit Jahren an der Spitze der Drohnen-Hersteller, vor allem, wenn der Käufer auf der Suche nach einem Rundum-Sorglos-Paket ist. Die Geräte sind teuer, aber gut. Die neue Mavic Air 2 ist das neueste Modell und passt zusammengefaltet fast in eine Handfläche. Mit 570 Gramm ist sie auch nicht zu schwer. Der 48-Megapixel-Sensor macht tolle Fotos und kann in 4K-Auflösung mit 60 Bildern pro Sekunde filmen. Zeitrafferaufnahmen sind sogar in 8K möglich.

DJI Mavic Air 2 Bild: Hersteller

Die Fernsteuerung kombiniert mit ihrer Handyhalterung analoge Kontrolle mit den digitalen Möglichkeiten der DJI-App.

>> Preis: 849 Euro für das Basismodell, 1049 Euro für die Fly-More-Combo mit zwei zusätzlichen Akkus und weiterem Zubehör.

Nintendo Switch Lite

Mit der Switch hat Nintendo eine fast perfekte Kombination aus Portabilität und Heim-Konsole geschaffen. Alleine im März verkaufte das japanische Unternehmen 4,2 Millionen Stück, befeuert von der Corona-Krise und dem Spiele-Hit Animal Crossing, in dem man ein idyllisches Inselparadies erschaffen kann. Die Lite-Version ist nur für die Nutzung ohne Fernseher geschaffen, dafür deutlich günstiger. Sie ist die ideale Spielemaschine für unterwegs und bietet mit einer Akkukapazität von 4310 mAh ununterbrochenen Spielespaß für bis zu vier Stunden. Empfehlenswerte Titel sind neben dem erwähnten "Animal Crossing: New Horizons" "The Legend of Zelda: Breath of the Wild", "Super Mario Odyssey", "Mario Kart 8 Deluxe" und "Super Smash Bros. Ultimate".

>> Preis: ca. 210 Euro

JBL Boombox 2

Portable Bluetooth-Lautsprecher für draußen finden sich seit Jahren auf unserer Sommer-Gadgets-Liste. Mit buntem Design, kompakten Abmessungen, Schutz vor Wasser und Schmutz sowie basslastigem Klang sind sie der perfekte Begleiter für See, Strand oder Pool-Party. Unsere heurige Empfehlung ist die zweite Generation der Boombox von JBL. Der Name ist Programm, denn die Boombox 2 ist nicht nur optisch eine moderne Version der tragbaren Kassetten- und CD-Rekorder der Achtziger und Neunziger, die Musik in Partylautstärke ohne externe Stromversorgung bietet. Bis zu 24 Stunden Akku-Laufzeit verspricht JBL, auf der Gartenfeier sollte dennoch eine Steckdose in der Nähe sein, denn bei höheren Lautstärken sinkt die Laufzeit auf drei bis fünf Stunden.

>> Preis: 499 Euro

Apple AirPods Pro

Wer lieber alleine kabellos Musik genießen möchte, ist bei Bluetooth-Kopfhörern besser aufgehoben. Mit dem für Apple typischen eleganten Design sind die Airpods Pro auch optisch die Antithese auffälliger kabelloser Lautsprecher. Dank dem kleinen Lade-Behälter bleiben die kompakten In-Ohr-Kopfhörer auch stets betriebsbereit. Die Passform ist besser als beim herkömmlichen AirPods-Modell und bietet somit auch besseren Klang. Dank Equalizer ist die Pro-Version auch an die Klangvorlieben des Nutzers anpassbar, in Summe sind die AirPods Pro den Aufpreis von 50 Euro absolut wert und unsere Empfehlung für Apple-Nutzer, die auf der Suche nach einem kompakten Kopfhörer sind. Die Siri-Integration bietet dazu viele Funktionen per Sprachsteuerung, sodass das Handy öfters in der Tasche bleiben kann.

Wer den besten Klang möchte oder kein iPhone nutzt, der sollte sich die Sennheiser Momentum True Wireless 2 anhören, die so wie die AirPods Pro über aktive Lärmunterdrückung verfügen. Auch ein Lade-Case ist mit dabei, und die Akkulaufzeit am Stück ist mit bis zu sieben Stunden hervorragend.

>> Preis: 279 € (AirPods Pro) bzw. 299 € (Sennheiser Momentum 2)

WMF Ambient

Der Weg zum Kühlschrank kann ein weiter sein, wenn Freunde oder Familienangehörige zu Gast sind und man in geselliger Runde beisammen sitzt. Der Wein- und Sektkühler Ambient von WMF spart Fans alkoholischer Traubensäfte das ständige Aufstehen und hält Getränke auf Temperatur. Mit Edelstahloptik und integrierten Leuchtelementen ist er zudem auch sehr dekorativ.

>> Preis: ca 60 Euro

Artikel von Leander Bruckbög Redakteur Technik l.bruckboeg@nachrichten.at