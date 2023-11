Millionenverlust für Donald Trumps soziales Netzwerk Truth Social

Das geht aus Geschäftszahlen des Unternehmens Digital World Acquisition Corp. (DWAC) hervor.

Demnach nahm Truth Social im abgelaufenen Jahr zwar 1,4 Millionen US-Dollar ein, verlor aber 50 Millionen Dollar. Im ersten Halbjahr 2023 wurden 2,3 Millionen US-Dollar eingenommen, aber immer noch 23 Millionen US-Dollar verloren. Damit hat das Projekt bisher mindestens 73 Millionen US-Dollar Verlust gemacht. Truth Social gehört zu Trumps Unternehmen TMTG (Trump Media & Technology Group).

DWAC ist an der Börse notiert und dient als Fusionspartner für Truth Social. Darum taucht das Projekt auch in den Finanzunterlagen von DWAC auf. Die Bewertung von Truth Social ist darin nicht sonderlich positiv. "Das Management hat erhebliche Zweifel daran, ob die TMTG über ausreichende Mittel verfügen wird, um ihre Verbindlichkeiten bei Fälligkeit zu erfüllen", heißt es in den Unterlagen.

Alternative zu Twitter

Den Unterlagen zufolge scheint eine Videostreaming-Funktion wohl nicht mehr geplant zu sein. Trump benutzt Truth Social seit Mitte 2022 als primäres soziales Netzwerk – zunächst notgedrungen, da er bis zur Übernahme von Twitter durch Elon Musk dort gesperrt war.

