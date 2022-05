Microsoft Build: Was sich für Windows-Nutzer und Entwickler ändert

Microsoft hat bei seiner Entwicklerkonferenz Build gut 50 neue Produkte und Funktionen vorgestellt, die sich sowohl für Anwender, vor allem aber für Entwickler bemerkbar machen sollen. Die wichtigsten Neuerungen im Überblick.

Änderungen beim Microsoft Store: Microsoft öffnet seinen Store für Dritte und will damit Hürden für App-Entwickler abschaffen. Dank einer neuen Wiederherstellungsfunktion sollen Nutzer künftig all ihre Apps in einem Aufwasch auf ein neues Gerät übertragen können. Eine weniger gute Nachricht gab es auch: Microsoft will die Werbeflächen im Store vergrößern.

Der Microsoft Store wird runderneuert - zu den Änderungen zählen auch prominenter platzierte Werbeeinblendungen. Bild: Microsoft

Neues Design für OneNote: Microsofts Anwendung für Notizen bekommt ein einheitliches und an Windows 11 angepasstes Design. Beta-Tester haben ab sofort Zugang zu den neuen Funktionen, etwa eine verbesserte Eingabe per Surface-Pen und eine weiterentwickelte Diktierfunktion.

Widgets von Drittanbietern: Mit Jahresende soll es Drittanbietern möglich sein, eigene Widgets für Windows 11 zu entwickeln.

Neue Funktion für Teams: Microsofts Video-Chat-Anwendung Teams erhält eine Live-Share-Funktion. Diese soll „über das passive Bildschirm-Teilen hinausgehen“ und den Anwendern die Zusammenarbeit erleichtern.

Noch ist der praktische Nutzen der Windows-Widgets beschränkt. Geht es nach Microsoft, soll sich das bald ändern. Bild: Microsoft

Dev Box: Die neu vorgestellte Dev Box ist eine virtuelle Workstation, die speziell für Entwickler gemacht wurde um ihnen – ähnlich dem Prinzip von Microsoft 365 – Zugriff auf vorkonfigurierte Systeme in der Cloud zu gewähren.

„Project Volterra“: Hinter diesem Codenamen verbirgt sich ein neuer Mini-PC, der insbesondere für Entwickler gedacht ist. So sollen Programmierer Unterstützung durch Künstliche Intelligenz (KI) erhalten und sich dadurch gewisse Arbeitsschritte ersparen.