"Metamates": Wie Mark Zuckerberg die Unternehmenskultur erneuern will

Schnelles Handeln als Gemeinschaft, langfristiges Denken und Respekt gegenüber Kollegen: An diesen Punkten sollen sich Beschäftigte des Technologiekonzerns Meta (Facebook, WhatsApp, Instagram) künftig orientieren. Das geht aus einer diese Woche veröffentlichten Nachricht von Unternehmensgründer Mark Zuckerberg an seine Mitarbeiter hervor.

Meta war zuletzt zunehmend in die Kritik geraten, vor allem nach den Enthüllungen der ehemaligen Facebook-Mitarbeiterin und Whistleblowerin Frances Haugen, die Facebook vorwirft, Profitinteressen über die Sicherheit seiner Nutzer und das Gemeinwohl zu stellen.

Mit der neuen Strategie plant Zuckerberg nach eigenen Angaben ein "Update" der Unternehmenswerte. Beschäftigte sollen sich als "Metamates" verstehen, also Kollegen, die einen respektvollen Umgang mit anderen pflegen und "gute Verwalter unseres Unternehmens und unserer Mission" seien, schrieb Zuckerberg.

Der Konzern hatte sich im vergangenen Oktober in Meta umbenannt. Zuckerberg erklärte damals, mit der Umbenennung solle die Schöpfung eines sogenannten Metaversums in den Vordergrund gestellt werden. Dies stehe für die nächste Entwicklungsstufe der Vernetzung.

Vorwurf der Ablenkung

Zuletzt habe Facebook seine Unternehmenswerte im Jahr 2007 festgeschrieben, erinnerte der Unternehmer. Während in den Anfangszeiten des Online-Netzwerks das Motto "Move fast and break things" (Bewege dich schnell und mach Dinge kaputt) vorgegeben worden war, hob Zuckerberg nun "Moving fast together" (Gemeinsam schnell bewegen) hervor.

Die Ankündigung der überarbeiteten Unternehmenswerte löste in Online-Netzwerken teils auch Kritik aus. Meta versuche dadurch, von den eigenen Problemen abzulenken, lautete der Tenor.