Huawei Mate 40 Pro im Test: Tolles Smartphone mit einem großen Manko

Bereits im Oktober hat Huawei sein neues Topmodell Mate 40 Pro vorgestellt. Erst seit wenigen Tagen ist das Smartphone auch in Österreich erhältlich. Das Mate 40 Pro im Kurztest.

Ausstattung und Design: Auch Huawei folgt wie viele andere Hersteller dem aktuellen Trend, der zu immer größeren Smartphones geht. 163 Millimeter misst das Gerät in der Höhe, das OLED-Display ist 6,76 Zoll groß. Es löst mit bis zu 2773 x 1344 Pixel auf. Im Inneren arbeitet ein Kirin-9000-Prozessor mit 8GB RAM und 256 GB Speicher.

Die Verarbeitung wirkt absolut hochwertig, Vorder- und Rückseite sind aus Glas, der Rahmen aus Aluminium. Mit 212 Gramm ist das Mate 40 Pro nicht gerade ein Leichtgewicht. Speziell ist das kreisrunde Design des Kameramoduls auf der Rückseite. Auffällig ist zudem der Display-Notch. Statt der von Huawei bekannten Einkerbung am oberen Rand des Displays findet sich nun eine dezentere Aussparung für zwei Kameralinsen und einen 3D-Sensor.

Akku: 4400 mAh sind für ein Smartphone nicht übermäßig viel, für zwei zwei Tage sollte es im Alltag aber schon reichen. Dennoch hat der Akku ein absolutes Highlight zu bieten: Das 65-Watt-Netzteil sorgt dafür, dass der Akku in nur 30 Minuten zu rund 80 Prozent geladen ist.

Beste Smartphone-Kamera: Dass Huawei-Handys für gute Kameras bekannt sind, ist nicht neu. Das Mate 40 Pro ist hierbei keine Ausnahme: Ein 50-Megapixel- Hauptsensor, ein Periskop-Zoomobjektiv und ein Ultraweitwinkelobjektiv bilden die aktuell wohl beste Smartphone-Kamera. Im Kameratest der Experten von "DxOMark" liegt das Handy auf Platz zwei – unmittelbar hinter dem großen Bruder, dem Mate 40 Pro+. Dieses ist in Österreich allerdings nicht erhältlich.

Im Kurztest weiß die Leica-Kamera auch bei schwierigen Lichtverhältnissen absolut zu überzeugen. Bei Tageslicht macht die Hauptkamera sehr scharfe und detaillierte Fotos mit sehr natürlichen Farben, so unser Eindruck im Test.

Bild: Huawei

Software – der große Wermutstropfen: Wie alle neuen Huawei-Smartphones muss auch das Mate 40 Pro ohne Google-Dienste auskommen. Apps wie YouTube fehlen somit ebenso wie der Playstore. Die AppGallery von Huawei schafft Abhilfe.

Gewöhnungsbedürftig ist das Fehlen der Google-Apps aber allemal. Die fehlende Lizenzierung ist vor allem eine Einschränkung für Nutzer, die nicht bereit sind, sich Alternativen für die gängigsten Google-Apps zu suchen.

Preis und Fazit: Mit einem Preis von 1199 Euro ist das Mate 40 auch preislich ein echtes Flaggschiff. Wer sich nicht an das Fehlen der Google-Dienste gewöhnen kann oder will, wird wohl nicht so viel Geld für ein Smartphone ausgeben wollen. Wer über dieses Manko hinwegsehen kann, bekommt ein absolutes Top-Smartphone mit der besten derzeit verfügbaren Kamera.

Kombi-Angebot: Mit den FreeBuds Studio bringt Huawei erstmals auch kabellose Over-Ear-Kopfhörer auf den Markt. Mit ihnen sollen 24 Stunden Musikwiedergabe (20 Stunden bei aktivierter Geräuschunterdrückung) möglich sein. Die FreeBuds Studio sind ab sofort für 279 Euro erhältlich. Zum Marktstart lockt der chinesische Hersteller mit einem Kombi-Angebot: Wer das Mate 40 Pro bis zum 7. Februar kauft, bekommt die neuen Over-Ear-Kopfhörer FreeBuds Studio kostenlos dazu.