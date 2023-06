Es sind die sogenannten Flaggschiff-Modelle, mit denen die Smartphone-Hersteller dieser Welt kaufkräftige Kundschaft anlocken möchten. Wie müssen solche Top-Modelle ausgestattet sein, was müssen sie können und wie viel dürfen sie kosten? Über diese Fragen lässt sich sicherlich streiten, und oft ist es dann auch einfach eine Frage des persönlichen Geschmacks, wie die Kaufentscheidung ausfällt.

Ein Verkaufsargument, das vor allem bei teuren Smartphones immer wieder ins Treffen geführt wird – und auf das sich viele Hersteller zu verlassen scheinen –, ist die Kamera. Megapixel hier, 8K-Auflösung da: Das Versprechen, beeindruckende Fotos und Videos aufnehmen zu können, zieht bei vielen Käuferinnen und Käufern einfach mehr als die Aussicht auf den flottesten Smartphone-Prozessor.

Doch reicht eine richtig gute Kamera? Die OÖN haben zwei der derzeit besten Handykameras getestet und sind der Frage nachgegangen, ob gute Bilder Grund genug sind, um bei so mancher Schwäche ein Auge zuzudrücken.

Vivo X90 Pro: Mehr als nur ein Außenseiter

Gewaltiges Kameramodul mit Zeiss-Optik beim Vivo X90 Pro Bild: Vivo

Erst vor zwei Jahren hat sich der chinesische Hersteller Vivo in den europäischen Markt gewagt – und mit dem 800-Euro-Smartphone X60 Pro damals den Beweis erbracht, dass es Handys mit einer richtig starken Kamera auch unter 1000 Euro geben kann. Der Nachfolger X80 Pro kostete bereits 1100 Euro und der neueste Streich noch einmal 100 Euro mehr. Ist die Kamera wirklich so gut, und hält auch die restliche Ausstattung, was der hohe Preis verspricht?

Die erste Frage lässt sich eindeutig mit Ja beantworten. Vivo verlässt sich weiterhin auf die Zusammenarbeit mit Zeiss. Resultat ist ein Kameramodul, das nicht zuletzt aufgrund seiner enormen Größe hohe Erwartungen weckt. Drei Objektive sind darin verbaut – und diese liefern tolle Ergebnisse. Bei Tageslicht erzeugt die Hauptkamera detailreiche Bilder mit hoher Klarheit und Natürlichkeit. Besonderen Wert legt man bei Vivo auf den 1-Zoll-Sensor von Sony, der seine Stärken aufgrund seiner hohen Lichtempfindlichkeit vor allem bei Nachtaufnahmen ausspielen soll. Tatsächlich können Fotos bei Dunkelheit mit grandiosem Detailreichtum überzeugen.

Als Chip kommt ein Dimensity 9200 von Mediatek zum Einsatz, als Betriebssystem läuft Android 13 (mit Aussicht auf Update auf Android 14 in diesem Jahr). Der 4870-mAh-Akku zeigt solide Ausdauer und ist dank 120-Watt-Ladeleistung in weniger als zehn Minuten halb voll geladen. Auch am 6,78-Zoll-AMOLED-Display gibt es nichts auszusetzen. Somit dürfte es punkto Leistung des Smartphones bei alltäglicher Anwendung kaum Grund zur Kritik geben. Angesichts der Preisgestaltung fehlt dem Vivo X90 Pro aber ein richtiges Alleinstellungsmerkmal. Die Kamera ist zweifellos großartig, das Gesamtpaket bei der Software lässt den Preis dann aber doch sehr hoch erscheinen – vor allem wenn man bedenkt, dass für 100 Euro mehr ein iPhone 14 Pro oder ein Samsung Galaxy S23 Ultra zu haben sind.

Kamera-Vergleich: Vivo X90 Pro und Huawei P60 Pro im direkten Vergleich

Huawei P60 Pro: Die beste Smartphone-Kamera

"Es geht noch besser?", werden Sie fragen. Ja, sagt zumindest das auf Kameratests spezialisierte Labor DxOMark – und reiht das Huawei P60 Pro in seiner Rangliste der besten Smartphone-Kameras auf Platz eins.

Auch wenn die Zusammenarbeit mit Leica beendet wurde, zeigt Huawei, dass man es nach wie vor beherrscht, exzellente Kameras zu bauen. Sogar eine Neuheit liefert der chinesische Hersteller: eine physische Blende, deren Öffnung sich dynamisch von f/1.4 bis f/4.0 einstellen lässt. Das lässt sehr viel Licht auf den Sensor und gibt Nutzern eine Vielzahl von Möglichkeiten bei der Tiefenschärfe. Letztlich sind es nicht bestimmte Arten von Aufnahmen, die besonders herausstechen. Vielmehr ist es die Vielseitigkeit einer nahezu makellosen Kamera, die zu überzeugen weiß.

Meckern kann man auch über die restliche Ausstattung nicht. Das 6,67 Zoll große Display unterstützt 120-Hz-Bildwiederholrate, der 4815-mAh-Akku liefert ausreichend Laufzeit und der Snapdragon 8+ ist seinen Aufgaben ebenfalls gewachsen (auch wenn es sich um die erste Generation des Prozessors ohne 5G handelt). Wie das Amen im Gebet folgt bei Huawei-Handys aber wieder einmal das große Aber in Form fehlender Google-Apps. Mittlerweile können Nutzer über die App Gbox auf Google-Dienste zugreifen, letztlich bleibt das aber ein umständlicher Umweg. Wer bereit ist, diesen zu gehen (und 1200 Euro zu bezahlen), bekommt immerhin eine der derzeit besten Smartphone-Kameras.

Das Huawei P60 Pro ist in den Farben Rococo Pearl (Bild) und Schwarz. Bild: Huawei

