LinkBuds im OÖN-Test: Sony geht eigene Wege

Wer bei In-Ear-Kopfhörern Wert auf eine aktive Geräuschunterdrückung legt, der hat die Qual der Wahl. Geräte mit Noise-Cancelling gibt es in unterschiedlichen Ausführungen von zahlreichen Herstellern. Mit den neuen LinkBuds geht Sony einen ganz anderen Weg. Die Kopfhörer sind so designt, dass sie möglichst viele Umgebungsgeräusche ins Ohr lassen. Das soll etwa im Straßenverkehr mehr Sicherheit bringen. Wie Sony die Umsetzung dieser Idee gelungen ist und wie sich die LinkBuds im Alltag schlagen, hat die OÖN-Redaktion getestet.

Den Ring neu erfunden: Beim Design der In-Ears hat Sony eine originelle und dennoch denkbar einfache Variante gewählt. Anders als bei den meisten Kopfhörern wird kein Stöpsel in den Gehörgang geschoben, sondern ein Ring in die Ohrmuschel eingeklemmt. Dank Kunststoffaufsätzen in verschiedenen Größen passen sich die Geräte an verschiedene Ohrgrößen an. Nicht zuletzt aufgrund des geringen Gewichts (4,1 Gramm) ergibt sich ein leichtes und sehr freies Tragegefühl. Kleines Manko: So gut wie herkömmliche Ohrstöpsel halten die LinkBuds nicht im Ohr – beim Sporteln oder bei ruckartigen Bewegungen ist Vorsicht geboten.

Neues Klangerlebnis: Durch das Loch im Ring dringen Geräusche sehr transparent ins Ohr. So können neben dem Musikhören problemlos Unterhaltungen geführt werden. Wer die LinkBuds beim Radfahren trägt, wird schneller auf heranbrausende Autos aufmerksam. Der Nachteil des offenen Designs: Im Zug oder in der Straßenbahn gehen Musik und Podcasts im Umgebungslärm schnell unter. Sony will dieses Problem ausgleichen, indem die Kopfhörer bei lauten Außengeräuschen automatisch eine höhere Lautstärke liefern. Im Test funktionierte das sehr gut. Dennoch ist das Klangerlebnis ein anderes als bei Ohrstöpseln, die in den Gehörgang geschoben werden. Die Musik klingt, als wäre sie weiter weg, der Bass schwächelt. Wer damit kein Problem hat, wird mit der Klangqualität dennoch zufrieden sein. Sehr gut funktioniert das Telefonieren mit den LinkBuds. Hier werden Außengeräusche zuverlässig unterdrückt.

Gut zu wissen: Mit einer Akkulaufzeit von 5,5 Stunden sind die LinkBuds keine Dauerläufer, nach nur wenigen Minuten im Ladeetui haben die Kopfhörer aber bereits Kraft für eine weitere Stunde Hörvergnügen. Die Steuerung funktioniert über Tippgesten, wobei nicht unbedingt direkt auf das Gerät getippt werden muss. Es reicht, wenn man den Bereich um das Ohr berührt. Dank IPX4-Zertifizierung sind die Linkbuds vor Schweiß und Spritzwasser geschützt.

Preis und Fazit: Die LinkBuds sind in Weiß oder Grau für 179 Euro zu erstehen. Wer auf Noise-Cancelling nicht verzichten kann oder will, der ist bei den neuen Sony-Kopfhörern schlicht an der falschen Adresse. Für Nutzer, die die Außenwelt auch beim Musikgenuss nicht aus den Ohren verlieren wollen, sind die LinkBuds eine interessante Option.