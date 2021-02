Lego statt Gäste: Hoteliers verarbeiten Corona-Krise im Netz kreativ

Unter dem Hashtag #legostattgaeste finden sich seit vergangenem Montag auf Instagram zahlreiche Bilder von Hoteliers, die sich mit Lego-Figuren in Szene setzen. Gestartet wurde die Kampagne von einem Kärntner Hotelier und findet im gesamten Alpenraum großen Anklang.

"Wir müssen seit 2. November geschlossen halten. Das sind 15 Wochen. 15 Wochen ohne Gäste. 105 Tage. Zählt man jetzt noch die Zeit von März bis Mai 2020 dazu, dann sind das nochmal knapp 11 Wochen. Alles in allem 180 Tage. Das ist ein halbes Jahr", schreibt das Biohotel Daberer aus Dellach im Gailtal.

"Wir leben von dem, was wir tun. Wir lieben, das was wir tun. Wir und viele andere haben uns seit dem Pandemiebeginn viele Qualitäts- und Sicherheitsmaßnahmen überlegt. Wir entwickeln sie mit der Pandemie weiter. Wir sind bereit weitere Maßnahmen umzusetzen. ABER so kann es nicht weitergehen. Bei allen #goodvibes, die wir berufsbedingt nach wie vor verbreiten, UNS GEHT DIE LUFT AUS. Wirtschaftlich und auch psychisch. Wir kämpfen. Unsere Mitarbeiter kämpfen. Unsere Lehrlinge lernen nichts mehr. Unsere Produzenten verlieren verlässliche Abnehmer. Wir sind kooperativ. Wir sind flexibel. Wir müssen Teil der Lösung sein! Wir brauchen klare Perspektiven!"

