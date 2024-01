Künstliche Intelligenz als Jobmotor

Generative künstliche Intelligenz (GenAI), die neue Daten wie Bilder oder Texte aus vorhandenem Datenbestand erstellt, könne in Österreich helfen, Produktivität und Wettbewerbsfähigkeit zu steigern. Das zeigt eine Studie des Unternehmensberaters McKinsey.

"Österreich kämpft wie viele Industrieländer mit stagnierenden Produktivitätsfortschritten", sagt Martin Wrulich, Leiter des Wiener Büros bei McKinsey. Besonders vielversprechend sei GenAI für Tätigkeiten, die ein hohes Bildungsniveau erforderten. Diese Tätigkeiten seien komplex und profitierten daher stark von Optimierung und Automatisierung, heißt es.

Zum Beispiel könne GenAI die Entscheidungsfindung effizienter gestalten und die Datenverarbeitung verbessern. Am stärksten betroffen von Veränderungen durch GenAI-Technologien seien die Bereiche Bürounterstützung, professionelle Dienstleistungen, Ausbildung und MINT-Berufe (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik), was zu Beschäftigungsverlagerungen führen könnte. Personen mit Hochschulabschluss würden die größte Veränderung in der täglichen Produktivität erleben, heißt es in der Studie.

Die Produktivität könne bis 2040 um 20 Prozent schneller wachsen, sagt Wrulich. Allerdings seien zusätzliche Maßnahmen und Investitionen nötig, um den internationalen Anschluss nicht zu verlieren. Dafür müssten KI-Kompetenzen geschult und gelehrt werden, und es brauche in Unternehmen eine Lernkultur und aktive Einbindung des oberen Managements.

Ruf nach Schulterschluss

Wrulich fordert für Österreich einen "wirksamen Schulterschluss von Wirtschaft, Forschung und Politik", um GenAI voranzutreiben und "nicht bloß passiv die Lösungen anderer zu nutzen". Zwar investiere Österreich mit 3,2 Prozent des Bruttoinlandsprodukts im europäischen Vergleich (2,3) viel in Forschung und Entwicklung. Aber bei KI gebe es noch Aufholbedarf.

Neun von zehn KI-Beschäftigten in Österreich verfügen laut Studie über einen höheren Abschluss als Bachelor, gehören allerdings zur mittleren Einkommensschicht. Hochbezahlte KI-Arbeitsplätze seien noch nicht verbreitet, dies beschränke die Attraktivität zur Bindung von Spitzentalenten.

