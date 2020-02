Kopfhörer, kabelloses Ladegerät, iPads und MacBooks: Apple hat heuer viel vor

Bei Apple gibt es viel zu tun. Der mit gut 241 Milliarden Euro Jahresumsatz größte Tech-Konzern der Welt setzt alles daran, seine Führungsposition auch 2020 zu verteidigen. Dazu steht eine neue Generation von bekannten Geräten in den Startlöchern, es sollen aber auch ein paar ganz neue Produkte vorgestellt werden. Der bekannte Apple-Analyst Ming-Chi Kuo hat auf macrumors.com die wichtigsten Produkte verraten, an denen Apple arbeitet und die noch heuer in die Läden kommen sollen.

Erneuert wird etwa die 13-Zoll-Version des MacBook Pro. Ein logischer Schritt, schließlich wurde die 15-Zoll-Variante – dessen Display nunmehr eine 16-Zoll-Diagonale hat – bereits vergangenen Herbst auf den neuesten Stand gebracht. Auch das MacBook Air soll ein Update erhalten, dies ist aber nicht ganz gesichert. Immerhin wurde das aktuelle Modell erst vergangenen Juli eingeführt.

Relativ sicher ist wiederum ein neues iPad-Pro-Modell. Es soll mit dem Dreifach-Kamera-Modul der aktuellen iPhone-Generation ausgerüstet sein und schon im März vorgestellt werden.

iPhone SE 2 kommt

Dann könnte auch das neue iPhone SE vorgestellt werden. Fans kleinerer Handys warten nun schon fast vier Jahre auf eine Neuauflage des kompakteren iPhones. Das Gerät soll ein 4,7-Zoll-Display und einen traditionellen Touch-ID-Button haben. Angetrieben wird es vom A13-Chip, der auch im aktuellen iPhone und iPhone Pro Verwendung findet.

Ganz neu sind so genannte Ultrabreitband-Tags, wie sie etwa die Firma Tile schon seit Längerem anbietet. Es handelt sich um kleine Anhänger, die man etwa am Schlüsselbund oder an anderen wichtigen Gegenständen befestigen kann. Mittels Funktechnologien wie WLAN, Bluetooth oder eben Ultrabreitband können die Tags im Verlustfall über eine App geortet werden.

Auch ganz neu ist ein hochwertiger Bluetooth-Kopfhörer, über den aber noch nichts weiter bekannt ist. Weiters sagte Kuo, dass Apple heuer seine kabellose Ladestation auf den Markt bringen werde. Erst vergangenes Jahr hat Apple seine AirPower-Ladematte nach viel Entwicklungszeit offiziell aufgegeben. Anscheinend ist die Technologie nun aber so weit, um Apples Ansprüchen zu genügen.

Artikel von Leander Bruckbög Redakteur Technik l.bruckboeg@nachrichten.at