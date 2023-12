Worauf Sie beim Kauf von Noise-Cancelling-Earbuds achten sollten.

Earbuds mit ANC-Funktion (englisch Active Noise Cancellation, kurz ANC), also Kopfhörer mit aktiver Geräuschunterdrückung, die in die Ohren gesteckt werden, gibt es in großer Auswahl und mit einer Vielzahl an Funktionen. Sollten Sie eine Anschaffung überlegen oder auf der Suche nach einem Last-minute-Weihnachtsgeschenk sein, wollen wir Ihnen zwei Fragen zur Orientierung geben:

Welche Geräte werden verbunden? Die in diesem Artiekl gezeigten Produkte werden kabellos über Bluetooth mit Handy, Tablet oder PC verbunden. Earbuds von Smartphone-Herstellern eignen sich meist besonders gut, um mit einem Handy des gleichen Herstellers gekoppelt zu werden (siehe etwa Samsung, Google oder Apple). Um mehrere Quellgeräte gleichzeitig zu verbinden, müssen die Earbuds Multipoint-Verbindungen unterstützen.

Welche Eigenschaften sind mir wichtig? Jedes Gerät hat Stärken und Schwächen, Alleskönner sind in der Regel eher teuer. Wollen Sie dennoch nicht allzu viel ausgeben, so sollten Sie vor dem Kauf überlegen, ob eher die Klangqualität, der Tragekomfort, die ANC-Funktion oder eine lange Akkulaufzeit im Mittelpunkt stehen soll.

Die OÖN-Redaktion hat die abgebildeten Earbuds ausprobiert. Im Folgenden finden Sie zu den einzelnen Produkten jeweils eine Übersicht mit den wichtigsten Informationen und ein Kurzfazit. Ausführliche Testberichte lesen Sie in den kommenden Tagen auf nachrichten.at/web. Die genannten Preise sind jeweils die unverbindlichen Verkaufspreise (UVP). Im Handel finden Sie die Produkte mitunter zu günstigeren Preisen – ein Preisvergleich lohnt sich.

Huawei FreeBuds Pro 3

Für Stilbewusste

Preis: 199 Euro

Bluetooth-Multipoint: ja

App: Huawei AI Life für iOS und Android (für Android-Nutzer ist das Herunterladen etwas umständlich, weil die App nicht über den Play Store erhältlich ist)

Akkulaufzeit laut Hersteller: bis zu 4,5 Stunden bei aktiver Geräuschunterdrückung

Deutet ein vergleichsweise günstiger Preis darauf hin, dass man es mit einem Produkt ohne besondere Merkmale zu tun hat? Nein – zumindest im Fall der Huawei-Buds. Diese punkten mit ihrem eleganten Äußeren und einem guten, ausgeglichenen Klangbild.

Google Pixel Buds Pro (2. Generation)

Für Pixel-Nutzer

Preis: 229 Euro

Bluetooth-Multipoint: ja

App: Google Pixel Buds (Android)

Akkulaufzeit laut Hersteller: bis zu 7 Stunden bei aktiver Geräuschunterdrückung

Wer ein Pixel-Smartphone besitzt, wird die Pixel Buds Pro als perfekte Ergänzung empfinden. Google konnte die Schwächen früherer Modelle ausmerzen, so sind die Pixel Buds Pro auch für Nutzer anderer Android- oder iOS-Smartphones eine gute Wahl. Gute Akkulaufzeit!

Bild: Google

Sony WF-1000XM5

Für Anspruchsvolle

Preis: 319 Euro

Bluetooth-Multipoint: ja

App: Sony Headphones Connect (Android und iOS)

Akkulaufzeit laut Hersteller: bis zu 8 Stunden bei aktiver Geräuschunterdrückung

Der Modellname könnte einprägsamer sein, den detailreichen und vielseitigen Klang der Sony-Buds werden Sie aber nicht so schnell wieder vergessen. Auch beim ANC und bei der Passform wurde nachgebessert – was in Summe ein hervorragendes Gesamtpaket ergibt.

Bild: Sony

Apple AirPods Pro (2. Generation)

Für Apple-Fans

Preis: 279 Euro

Bluetooth-Multipoint: nein bzw. nur bei Apple-Geräten

App: nein

Akkulaufzeit laut Hersteller: bis zu 6 Stunden bei aktiver Geräuschunterdrückung

Wer bereits im Apple-Universum beheimatet ist, wird über die schnelle Verbindung mit anderen Apple-Geräten erfreut sein. ANC funktioniert sehr gut, die Klangqualität wurde noch einmal ordentlich verbessert, und geladen wird nun – wie beim iPhone – mit USB-C.

Bild: Apple

Bose QuietComfort Ultra Earbuds

Für Ruhesuchende

Preis: 350 Euro

Bluetooth-Multipoint: nein

App: Bose Music (iOS und Android)

Akkulaufzeit laut Hersteller: bis zu 6 Stunden bei aktiver Geräuschunterdrückung

Die ausgezeichnete Geräuschunterdrückung ist der große Trumpf der Bose-Earbuds. Gepaart mit einem fülligen, lebendigen Klang, ergibt das großartige Kopfhörer. Den ein oder anderen kleinen Makel gibt es dennoch – etwa das Fehlen von Multipoint-Verbindungen.

Bild: Bose

Sennheiser Momentum True Wireless 3

Für Audiophile

Preis: 250 Euro

Bluetooth-Multipoint: ja

App: Sennheiser Smart Control (iOS und Android)

Akkulaufzeit laut Hersteller: bis zu 7 Stunden bei aktiver Geräuschunterdrückung

Wer bei Earbuds das bestmögliche Klangerlebnis haben möchte, sollte Sennheiser unbedingt in die engere Auswahl nehmen. Kaum ein anderer In-Ear-Kopfhörer klingt so füllig, detailreich und klar wie der Momentum True Wireless 3.

Bild: Sennheiser

Samsung Galaxy Buds2 Pro

Für Galaxianer

Preis: 229 Euro

Bluetooth-Multipoint: nein bzw. nur bei Samsung-Geräten

App: Galaxy Wearable (Android)

Akkulaufzeit laut Hersteller: bis zu 5 Stunden bei aktiver Geräuschunterdrückung

Besitzer eines Galaxy-Smartphones können den vollen Funktionsumfang der Galaxy Buds2 Pro nutzen. Doch auch ohne Samsung-Handy haben die Earbuds ihre Vorzüge, etwa ein elegantes und leichtes Design, hervorragenden Klang und tadelloses ANC.

Bild: Samsung

Teufel Real Blue TWS 2

Für Sparfüchse

Preis: 150 Euro

Bluetooth-Multipoint: nein

App: Teufel Headphones (iOS und Android)

Akkulaufzeit laut Hersteller: bis zu 6 Stunden bei aktiver Geräuschunterdrückung

Die Teufel-Hörer sind die günstigsten auf unserer Liste. So überrascht es nicht, dass Nutzer etwa beim ANC leichte Abstriche machen müssen. Der Klang der kleinen Teufelchen ist aber keineswegs billig und überzeugt selbst im Vergleich zur teureren Konkurrenz.

Bild: Teufel

Autor Thomas Nigl Online- und Technik-Redakteur Thomas Nigl