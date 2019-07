Kleiner, leichter, Switch Lite

TOKIO. Nintendo hat am Mittwoch seine neueste Konsole angekündigt. In einem YouTube-Video präsentierte der japanische Konzern eine leichtere, günstigere Variante der Switch, die folgerichtig auf den Namen Switch Lite hört.

Hauptänderung ist die Integration der Steuerelemente direkt ins Gehäuse, abnehmbare Joycons wie beim großen Bruder gibt es nicht mehr. Dafür verfügt die Switch Lite über ein Steuerkreuz und soll dank effizienterer Chips auch länger im Akkubetrieb durchhalten als die große Switch. Das Display ist mit 5,5 Zoll etwas kleiner geraten, verfügt aber wie das 6,2-Zoll-Display der Switch über eine 720p-Auflösung.

Die Switch Lite ist eine reine Handheld-Konsole, es gibt daher keine Möglichkeit, sie an den Fernseher anzuschließen. Das Dock wurde somit gestrichen, ebenso wurde auf den viel kritisierten Standfuß des Originals verzichtet.

Die Switch Lite macht Sinn – schließlich benötigt Nintendo dringend Ersatz für den in die Jahre gekommenen 3DS. Mit einem Preis von 199 Dollar (bei uns dürften es 199 Euro werden) und dem deutlich robusteren, kompakteren Gehäuse spricht die Konsole vor allem jüngere Spieler und deren Eltern an. Erscheinen wird die Switch Lite am 20. September und kommt damit rechtzeitig vor dem Start von Pokémon Schwert und Schild (15. November) in den Handel.