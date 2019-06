Keanu Reeves war der Star der E3

Die Electronic Entertainment Expo, kurz E3, lockt jedes Jahr die ganze Spielebranche nach Los Angeles. Die ganze Spielebranche? Nein! Denn Sony, Hersteller der PlayStation, verzichtete heuer auf die Teilnahme. Mit EA und Activision hatten zudem zwei der größten Spiele-Herausgeber keinen Stand am Messegelände gebucht. Nach mehr als zwanzig Jahren Geschichte wirkt das Messeformat nämlich ein wenig angestaubt. In Zeiten des 24-Stunden-Nachrichtenzyklus und allgegenwärtigen Breitband-Internets erhalten die Fans ihre Spiele-News bequem nach Hause, dank YouTube und der Spiele-Video-Plattform Twitch oft auch direkt von anderen Spielern ohne den Umweg über die Presse. Präsentationen können im Videostream verfolgt werden, ohne dass man extra nach LA fliegen und sich dort lange anstellen muss.

Überraschung auf der Bühne

Auch wenn die E3 nicht mehr zeitgemäß wirkt, wurden dennoch viele aufregende Neuheiten präsentiert. Den größten Coup lieferte wohl Microsoft. Mit Keanu Reeves konnte der derzeit wohl beliebteste Action-Star für das kommende Science-Fiction-Rollenspiel Cyberpunk 2077 gewonnen werden. Reeves war nicht nur als Charakter im Trailer zu sehen, sondern kam auch persönlich beim Microsoft-Event am Sonntag auf die Bühne. Der Promi-Faktor machte sich bezahlt, Reeves’ Auftritt war im Internet das Thema Nummer eins, weit über Spielekreise hinweg.

Neue XBox als Highlight

Die größte Hardware-Neuigkeit der E3 kam ebenfalls von Microsoft. Die nächste Generation der XBox, die derzeit unter dem Codenamen Scarlett entwickelt wird, unterstützt Raytracing, 8K-Auflösung und Bildraten von bis zu 120 fps. Wie die PlayStation 5 wird auch die neue XBox eine Solid-State-Festplatte verwenden. Erscheinen wird die Konsole zum Weihnachtsgeschäft 2020. Dazu gibt es traditionell einen neuen Halo-Titel.

Microsoft ist sich aber bewusst, dass den Konsolen Konkurrenz durch Spiele-Streaming-Dienste droht. Deshalb hat man bereits auf der letztjährigen E3 einen eigenen Streaming-Dienst angekündigt. Heuer führte man xCloud, so der Name, bereits mittels Android-Handy auf der Bühne vor. Microsoft kündigte an, dass alle Spiele für die XBox One auch von xCloud unterstützt werden, also mehr als 3500 Titel. Über unterstützte Geräte und Preise ist noch nichts bekannt, Microsoft will noch heuer mit öffentlichen Tests beginnen.

Mit Google war auch der größte Neueinsteiger der Spielebranche auf der E3 vertreten. Große Ankündigungen gab es nicht, dafür wurde der aktuelle Stand der Technik des Streaming-Dienstes Stadia anhand des brandneuen und grafikintensiven Doom Eternal gezeigt. Das Spiel konnte flüssig in 1080p und 60 fps im Browser eines hardwareseitig nicht sehr starken Chromebook gespielt werden.

George R.R. Martin mischt mit

Neben Keanu Reeves war mit George R.R. Martin ein weiterer Promi auf der E3 präsent. Zwar war er nicht persönlich vor Ort, dennoch machte die Ankündigung Schlagzeilen, dass er an FromSoftwares neuem Titel Elden Ring beteiligt ist. Die Macher der erfolgreichen Titel Dark Souls, Bloodborne und Sekiro: Shadows Die Twice holen sich Martins Hilfe bei der Erschaffung einer lebendigen Spielwelt, die an die nordische Mythologie angelehnt ist.

Prinzessin Zelda hat eine neue Frisur. Bild: Nintendo

Zelda war beim Friseur

Nintendo hielt keine offizielle Pressekonferenz, sondern präsentierte eine Ausgabe seiner regelmäßigen Video-Ankündigungen namens Direct. Diese war allerdings prall gefüllt mit Neuigkeiten. So erhält Zelda: Breath of the Wild einen Nachfolger. Viel ist über den neuen Titel nicht bekannt, außer, dass er im gleichen Universum spielt und dass Prinzessin Zelda offensichtlich beim Friseur war. Konkreteres gibt es zur Lebenssimulation Animal Crossing, die im März 2020 unter dem Titel Animal Crossing: New Horizons nun endlich auch auf der Switch erscheinen wird. Überraschend kam die Ankündigung, dass The Witcher 3 auf die Switch portiert wird. Die Grafik des technisch recht anspruchsvollen Spiels musste dafür aber deutlich zurückgeschraubt werden.

Hohen Nostalgiewert hat die Ankündigung von Collections of Mana, das Final Fantasy Adventure, Secret of Mana und Trials of Mana beinhaltet. Die Sammlung kann bereits im Switch-Store gekauft werden. Trials of Mana erhält zudem ein HD-Remake, das kommendes Jahr für Switch, PC und PS4 erscheinen wird.

Avengers auf PC und Konsole

Auch für Superhelden-Fans gab es Grund zur Freude. Während die Avengers-Reihe mit Endgame im Kino ihr vorläufiges Ende gefunden hat, ist dies auf PC und Konsole nicht der Fall. Marvel Avengers ist ein nächstes Jahr im Mai erscheinendes Action-Spiel von Crystal Dynamics, in dem die Spieler ähnlich wie The Division gemeinsame Abenteuer bestehen können. Die Superhelden basieren nicht auf der MCU-Filmvorlage und dürften noch etwas Feinschliff benötigen, Captain America, Thor und besonders Black Widow sahen im Trailer noch nicht ganz standesgemäß aus. Die Entwickler haben aber bereits reagiert und Besserung gelobt.

Neben dem Avengers-Trailer hatte Square Enix auch eine spielbare Demo des Remakes von Final Fantasy VII im Gepäck. Fans können sich auf ein Wiedersehen mit Cloud im nächsten März freuen.

Warnung vor Brexit

In Watch Dogs Legion warnt Ubisoft auf seine Art vor den Folgen des Brexits, indem es ein dystopisches, von Drohnen überwachtes London zeichnet, das futuristisch, aber sehr nahe am Original aus der echten Welt dran ist. Dazu gab es zwei Trailer für die Rainbow-Six-Reihe, einen für die neue Season von Siege und für Quarantine, ein Stand-Alone-Titel, der aus dem erfolgreichen Outbreak-Event von Rainbow Six Siege geboren wurde. Dazu kündigte Ubisoft für Ende Februar den Titel Gods & Monsters an, der den comicartigen Grafikstil von Zelda: Breath of the Wild mit der Spielewelt von Assassin’s Creed Odyssey vereint.

Weiters stellte Ubisoft seinen Spieleabo-Dienst vor, der 15 Dollar im Monat kosten wird und PC- und Google-Stadia-Nutzern ab September Zugang zu mehr als 100 Titeln bieten wird.

Baldur’s Gate ist zurück

Die legendäre Rollenspiel-Reihe Baldur’s Gate wird endlich fortgesetzt. Der dritte Teil mit der Serie mit der offiziellen Dungeons-And-Dragons-Lizenz wird vom Studio Larian entwickelt. Das Studio ist mit seinen beiden Divinity-Titeln zum derzeit wohl beliebtesten Rollenspiel-Entwickler aufgestiegen und damit wahrscheinlich der beste Kandidat, die hohen Erwartungen zu erfüllen, die mit der Fortsetzung der Baldur’s-Gate-Reihe einhergehen. Erscheinen wird das Spiel auf PC und Googles Streamingdienst Stadia.

Artikel von Leander Bruckbög Redakteur Technik l.bruckboeg@nachrichten.at