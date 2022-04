Kampf des Giganten: Wie Netflix zum Streaming-Marktführer wurde

Vom Pandemie-Gewinner zum Sorgenkind an der Börse war der Weg überraschend kurz: Rund 200.000 Bezahlabos gingen dem Streamingdienst im ersten Quartal 2022 verloren. Der Weltmarktführer rutschte damit auf 221,6 Millionen, gerechnet hatte man eigentlich mit einem Wachstum auf 2,5 Millionen bezahlende Nutzer. Die Anleger reagierten verschnupft, die Netflix-Aktie lag zeitweise mit mehr als 25 Prozent im Minus.

Netflix ist in der Krise: Die größten Rivalen Amazon, Apple und Disney greifen mit ihren eigenen Plattformen und Formaten immer mehr Kunden ab.

Eine Videokassette und ein Geistesblitz

Dabei ist die Geschichte des Streamingdienstes eine Geschichte des Erfolges - und die einer ebenso schlichten wie hervorragenden Idee. Es soll eine verlorene Videokassette und deswegen hohe Leihgebühren gewesen sein, die beim Software-Unternehmer Reed Hastings auf dem Weg zum Sport zum Geistesblitz führten: Warum sollte, was als monatlich zahlbare Mitgliedschaft im Fitnessstudio funktioniert, nicht auch auf Filme umlegbar sein? Gemeinsam mit Geschäftspartner Marc Randolph betrieb er bereits seit 1997 den Online-Videoverleih Netflix, über die DVDs bestellbar waren, die anschließend per Post geliefert wurden. 1999 bauten sie den klassischen Verleih auf ein Abonnement-System um, das es Kunden erlaubte innerhalb ihrer Mitgliedschaft so viele Filme wie gewünscht zu beziehen.

Die Geschäftsidee schlug ein: 2002 ging das Unternehmen schließlich unter dem Tickersymbol NFLX erstmals an die Börse. Die Aktie war zum Erstausgabepreis von einem US-Dollar zu haben. Überraschend: Erst 2003, als die Nutzerzahl schließlich die Million knackte, ließen sich Hastings und Randolph ihr Abonnement-System patentieren.

2007 verabschiedete sich Netflix von der DVD als Medium und setzte auf das Streaming. Zu diesem Zeitpunkt zählte das Unternehmen bereits mehr als fünf Millionen Mitglieder. Ein rasanter Ausbau des Angebots, auch speziell auf Kinder ausgelegtes Programm, folgte in den darauffolgenden Jahren. Partnerschaften mit Elektronikunternehmen, um Streaming auch auf XBox und Blu-Ray-Playern ermöglichen zu können, und erste eigene Netflix-Tasten auf Fernbedienungen zur Direktanwahl erweiterten bis 2011 das Programm.

Auf dem Weg zu den Oscars

2015 produzierte Netflix erstmals Inhalte selbst. Ein Überlebens-notwendiger Schritt: Der Konkurrenzdruck durch Amazon oder auch Disney machten die Weiterentwicklung unerlässlich. Die Qualität überzeugte, zahlreiche Emmy- und Oscar-Gewinne folgten. Nicht nur die Jurys, auch die Nutzer goutierten die Entwicklung - besonders aufgrund der Pandemie-bedingten monatelangen Schließung von Kinos.

Weniger Gefallen dagegen finden Bestrebungen, jene zur Kasse zu bitten, die ihr Netflix-Konto mit Familienmitglieder oder Freunden teilen. Netflix hatte bislang noch geduldig über diese Praxis hinweggesehen. Nun allerdings könnten Kunden künftig bis zu drei Euro bezahlen müssen, um ihr Passwort auch erlaubterweise an Personen "außerhalb des eigenen Haushaltes" weitergeben zu dürfen. Inkludieren soll diese Gebühr zwei zusätzliche "Unterkonten". Die Testphase dazu läuft bereits in drei Ländern.

Zudem ist der Streaming-Anbieter, der sein Angebot bislang ohne Werbeschaltungen finanzierte, auf dem Weg zur werbefinanzierten Aboversion. "Sag niemals nie", sagte Finanzchef Spencer Neumann kürzlich auf einer Investorenkonferenz. Derzeit sei nichts dergleichen in Umsetzung, ausschließen will es Netflix aber nicht mehr.