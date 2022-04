IT-Kräfte wollen mehr Gehalt und weniger arbeiten

Demnach seien rund zwei Drittel der Befragten der Meinung, dass die Pandemie sie dazu gebracht habe, die Rolle der Arbeit in ihrem Leben zu überdenken. Und 58 Prozent gaben an, dass die Pandemie ihre Sichtweise über die Attraktivität ihres derzeitigen Arbeitsplatzes verändert habe. Zum ersten Mal seit Beginn dieser Umfrage vor zehn Jahren sei die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben für IT-Fachleute genauso wichtig wie die Bezahlung, heißt es.

"Die IT-Branche ist im Moment ein sehr heißer Arbeitsmarkt", sagt Analyst Graham Waller von Gartner. Beschäftigte in dieser Branche hätten derzeit mehr Auswahl denn je, vor allem in Schlüsselbereichen wie Cybersicherheit und Datenentwicklung. Wer sich als IT-Fachkraft im vergangenen Jahr dazu entschieden habe, den Arbeitsplatz zu wechseln, habe mindestens zwei andere Stellenangebote erhalten. Dies gebe IT-Beschäftigten eine Menge Verhandlungsmacht, so Waller. Arbeitgebern rät der Experte, flexible Arbeitszeitmodelle anzubieten und von der "Bürozentriertheit" abzurücken.