IT-Beschäftigter lässt Programm seinen Job machen

Demnach gab der Mann an, er arbeite in einer Anwaltskanzlei und sitze seit Beginn der Corona-Pandemie im Homeoffice. Seine Aufgabe sei, ein digitales Verwaltungssystem für Beweismittel in der Cloud zu pflegen und die Integrität der Dokumente zu garantieren.

Binnen einer Woche habe er ein Programm geschrieben und getestet, das diese Arbeit erledige, berichtete der IT-Spezialist. Nun verbringe er seine Tage mit Videospielen statt Arbeit. Er überwache lediglich, ob es im Protokoll Fehler gebe. Ein schlechtes Gewissen habe er nicht, die Arbeit werde ja erledigt. Laut eigenen Angaben erhält der Beschäftigte für seinen Job 90.000 US-Dollar im Jahr.