iPhone, Watch und Co: Diese Geräte hat Apple vorgestellt

Apple hat am Montag neue Geräte vorgestellt. Neben dem iPhone 16 gibt es neue Apple-Watch-Modelle und neue Kopfhörer. Laut eigener Aussage hat Apple das iPhone "von Grund auf" für die neue KI Apple Intelligence designt. Fotos folgen in Kürze!

Die Neuerungen im Überblick:

Apple Watch Series 10

Die Apple Watch Series 10 ist die bisher dünnste Uhr von Apple. Auch das Display ist größer als bei den bisherigen Modellen, sogar größer als bei der Apple Watch Ultra. Die Bildschirmfläche wächst somit um bis zu 30 %. Die Helligkeit wurde erhöht, was vor allem dann hilfreich sein soll, wenn man von der Seite auf das Display sieht.

Neu ist das Material, das Apple verwendet. Statt Edelstahl ist das Gehäuse nun aus Titan. Die Ecken des Gehäuses sind stärker abgerundet. Apple verbaut den S10-Chip in der Uhr. Die Bildwiedergabe kann auf 1 Hz gedrosselt werden. Außerdem lädt die neue Apple Watch schneller. So sollen in einer halben Stunde 80 Prozent erreicht werden.

Wie erwartet, führt Apple eine neue Gesundheitsfunktion ein. So soll die Watch nun Schlafpnoe erkennen und den Nutzer warnen können. Besonders hilfreich sei das, weil die Erkrankung bei rund 80 Prozent der Betroffenen nicht diagnostiziert wurde. Die Funktion wird es rückwirkend auch für watchOS 9 geben.

Die Apple Watch Series 10 kostet 399 US-Dollar und ist ab 20. September erhältlich.

Apple Watch Ultra 2

Die teurere Variante der Uhr preist Apple als die „ultimative Sportuhr“ an. Man betont das besonders genaue GPS und die zusätzlichen Gesundheits- und Sportfunktionen. Die Apple Watch Ultra kostet 799 US-Dollar.

AirPods

Auch die AirPods bekommen eine Neuauflage, es gibt sie mittlerweile in der vierten Generation. Verbesserungen gibt es unter anderem beim Telefonieren mit einer effizienteren Isolation der Stimme von Hintergrundlärm. Beim Ladeanschluss wird der Wechsel auf USB-C vollzogen. Die AirPods kosten 139 US-Dollar.

Für 179 Euro gibt es die teurere Variante. Diese verfügt – wie auch die teurere Pro-Variante – erstmals über Active Noise Cancellation (ANC). Neu sind zudem Lautsprecher im Ladecase, die beim Wiederfinden verlegter Kopfhörer helfen soll.

AirPods Max

Bei den Over-Ear-Kopfhörern gibt es nur ein kleines Update, unter anderem sind sie in neuen Farben erhältlich, auch hier wird der Ladeanschluss auf USB-C umgestellt. Der Preis von 549 US-Dollar bleibt gleich.

AirPods Pro 2

Beim Premiummodell gibt es drei neue Gesundheitsfunktionen. So dienen die AirPods Pro nun als Gehörschutz, was in lauten Umgebungen zum Tragen kommen soll. Außerdem ist es möglich, mit den AirPods Pro einen Hörtest zu machen. Und dann lassen sich die In-Ear-Kopfhörer auch als eine Art Hörgerät verwenden.

iPhone 16

Wie erwartet, möchte Apple die neuen iPhones vor allem mit künstlicher Intelligenz in Form von Apple Intelligence aufwerten. Das iPhone 16 wird wieder aus Aluminium gefertigt, es gibt einige neue Farben. Die Größen hat Apple nicht geändert, das Basismodell gibt es weiterhin als 6,1-Zoll-Gerät oder mit 6,7-Zoll-Bildschirm. Das Display erreicht eine Spitzenhelligkeit von 2000 nits. Der Action-Button, den es bisher nur beim iPhone Pro gab, kommt nun auch im Standardgerät. Neu ist eine seitliche Schaltfläche, die auf den Namen Camera Control hört und Schnellzugriff auf Kameraeinstellungen ermöglicht.

Um den Anforderungen von Apple Intelligence Rechnung zu tragen, verbaut Apple einen neuen A18-Chip im iPhone 16. Auch die Grafikeinheit wurde deutlich aufgewertet. Einige der neuen Funktionen, die mit Apple Intelligence Einzug halten: Automatische Zusammenfassungen von E-Mails sowie von Benachrichtigungen am Sperrbildschirm, Schreibhilfen und KI-generierte Emojis. Der Sprachassistent Siri bekommt nun auch Augen, kann also Anfragen über das Kamerabild verarbeiten.

Apple Intelligence startet im Oktober als Betaversion, beginnend mit Englisch. Im nächsten Jahr sollen weitere Sprachen folgen. Deutsch wurde bei der Präsentation allerdings nicht genannt.

Das Kameramodul des iPhone 16 besteht aus einer "Fusion Camera" mit 48 Megapixeln. Im Detail: Weitwinkelkamera mit 48-MP-Sensor, 12-MP-Teleobjektiv und Ultraweitwinkelkamera mit Autofokus.

799 US-Dollar kostet das iPhone 16, das iPhone 16 Plus kostet 899 US-Dollar (jeweils mit 128 GB Speicher).

iPhone 16 Pro

Das iPhone Pro wächst - auf Bildschirmgrößen von 6,3 Zoll (iPhone 16 Pro) bzw. 6,9 Zoll (Pro Max). Die größere Variante ist somit das größte iPhone, das es jemals gegeben hat. Die Displayränder werden dafür wieder etwas kleiner. Beim iPhone 16 Pro nutzt Apple eine Titanlegierung.

Apple verbaut in den Pro-Modellen seinen mächtigsten Chip, den A18 Pro.

Das Kameramodul der iPhone-16-Pro-Modelle besteht aus einer 48-Megapixel-Hauptkamera, einem neuen Ultra-Wide-Sensor mit 48 MP und einer Zoom-Kamera mit 12MP und fünffachem optischen Zoom.

Mehr Informationen in Kürze!

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Thomas Nigl Online- und Technik-Redakteur Thomas Nigl