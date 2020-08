Instagrams "Reels" soll TikTok Konkurrenz machen

TikTok ist eine der beliebtesten Apps der Welt. Beim chinesischen Social Network dreht sich alles um kurze Videos untermalt von Musik. Mit "Reels" hat Instagram diese Woche seine Antwort auf TikTok veröffentlicht. Die Formel ist praktisch ident: Videos mit bis zu 15 Sekunden Länge können hochgeladen, mit bekannten Liedern unterlegt und mit zahlreichen Filtern und Effekten versehen werden. Dazu gibt es eine eigene Sektion ganz oben im Entdecken-Feed, wo Nutzer immer neue Reels sehen können. Dies ist ebenfalls sehr stark an TikTok und seine Für-Dich-Sektion angelehnt.

Erfolgreich kopiert

Bytedance, die Entwicklerfirma hinter TikTok, hat Reels bereits als Plagiat kritisiert. Es ist nicht das erste Mal, dass Instagram die Funktionsweise einer anderen App kopiert. Prominentestes Beispiel sind die "Stories", eine Art kurzlebiges Foto- und Video-Tagebuch. Damit kopierte man die bei Teenagern beliebte App Snapchat, die damals Instagram als beliebteste Foto-Plattform abzulösen drohte. Wenige Jahre später ist Snapchat zwar immer noch beliebt, aber keine Gefahr mehr für die Facebook-Tochter Instagram.

Mit TikTok und Reels soll es ähnlich laufen. Schützenhilfe könnte Instagram aus der Politik bekommen, denn TikTok steht im Verdacht, Nutzerdaten an die chinesische Regierung weiterzugeben. Schlüssige Beweise gibt es derzeit keine, in Indien wurde die App dennoch im Juli verboten. In den USA macht Präsident Donald Trump derzeit Stimmung für einen Bann der App. Dank Reels wäre Instagram auf die dann heimatlosen TikTok-Nutzer bestens vorbereitet.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Donald Trump Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.