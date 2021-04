Huawei: Guter Absatz, neue Produkte

Huawei ist zufrieden mit seinen Absatzzahlen in Österreich. Vor allem bei Notebooks (plus 229 Prozent im Vergleich zum Vorjahr) und Wearables (plus 214 Prozent) konnten 2020 deutlich mehr Geräte ausgeliefert werden. Das hat das Unternehmen am Dienstag in Wien bekannt gegeben.

Gleichzeitig hat der Hersteller neue Produkte vorgestellt. Mit dem leistungsstarken Notebook MateBook X Pro 2021 kommt Ende April ein neues Topmodell auf den Markt. Es verfügt über ein 14-Zoll-Touchdisplay, einen Core-i7-Prozessor und 16 GB RAM. Das High-End-Notebook kostet 1599 Euro.

Bereits erhältlich ist das MateBook D14: Der Allrounder für Beruf, Schule und Freizeit ist mit 14-Zoll-Display, Core-i5-Prozessor und 16 GB RAM ausgestattet und kostet 799 Euro.

Das Display 23,8’’ ist Huaweis erster Bildschirm für den heimischen Markt. Der 24-Zöller mit Full-HD-Auflösung hat eine maximale Bildwiederholrate von 60 Hz und weist eine schlanke Optik auf. Zu haben ist das Display für 159 Euro.

Schon seit einigen Wochen sind die drahtlosen Ohrhörer FreeBuds 4i und die Smartwatch Watch Fit Elegant erhältlich. Ende April folgt schließlich der ebenfalls neue Fitnesstracker Band 6.