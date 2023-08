Highlights der Gamescom: Diese neuen Spiele bringt der Herbst

An den Rekordwert von 373.000 Besuchern aus dem Jahr 2019 dürfte die heurige Ausgabe der Gamescom zwar nicht herankommen, der Publikumszustrom ist aber dennoch groß – auch über die virtuellen Kanäle. Laut Gerald Böse, Chef der Messe Köln, ist während Corona vor allem in die digitalen Plattformen investiert worden. Bei einer Messe wie der Gamescom "ist auch die digitale internationale Reichweite wichtig, nicht nur, wer in Köln vor Ort ist", sagte Böse.

Die OÖN geben einen Überblick über die bevorstehenden Spiele-Neuerscheinungen, die bei der Gamescom präsentiert wurden.

Call of Duty: Modern Warfare 3: Der nächste Teil der erfolgreichen Shooter-Reihe aus dem Hause Activision Blizzard soll Spielern dank offener Missionen und größerer Karten mehr Handlungsmöglichkeiten geben. Erscheint am 10. November für Windows-PC, Playstation 4/5, Xbox One und Xbox Series X/S.

Starfield: Opulent inszeniertes Weltraum-Abenteuer von Bethesda. Das Science-Fiction-Rollenspiel gibt Spielern die Möglichkeit, rund 1000 Planeten zu erkunden. Erscheint am 6. September exklusiv für Xbox Series X/S und PC.

Starfield lässt Sie zu den Sternen reisen.

Assassin’s Creed Mirage: Willkommen in der Welt der Assassinen – oder anders formuliert: Willkommen in Bagdad! Denn hier spielt der neueste Teil der Reihe, in dem Ubisoft wieder großes Augenmerk auf eine authentische Spielwelt legt. Erscheint am 5. Oktober für Xbox Series X/S, Xbox One, Playstation 4/5 und PC.

Assassin’s Creed Mirage – im Bagdad des 9. Jahrhunderts wird fröhlich gemeuchelt.

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty: Für die Erweiterung des Action-Rollenspiels Cyberpunk 2077 haben sich die Entwickler von CD Projekt Red neue Waffen und Gefährte, neue Spielbereiche und natürlich eine neue Story einfallen lassen. Erhältlich ab 26. September für PC, PS 5 und Xbox Series X/S.

Diablo 4: Season of Blood: Jagd auf Vampire wird in der neuen Season des Action-Klassikers gemacht. Entwickler Blizzard schickt mit der Vampirjägerin Erys eine neue Hauptfigur ins Gefecht. Erscheint am 17. Oktober.

Mortal Kombat 1: Apropos Klassiker – auch auf diesen Titel trifft dieser Ausdruck perfekt zu. Die Charaktere sind zum Teil bekannt, völlig neu soll dafür der Kampfmodus sein. Erscheint am 19. September für Playstation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch und PC.

Crimson: Desert: Eine mittelalterliche, sehr atmosphärische Spielwelt wird es in diesem Action-Adventure von Pearl Abyss zu erkunden geben. Erscheint Ende des Jahres für Xbox Series X/S, PlayStation 5 und PC.

Crimson: Desert will mit schöner Grafik und spektakulären Kämpfen punkten.

Tekken 8: Noch ein Prügelspiel-Klassiker, der mit 32 spielbaren Charakteren an den Start gehen wird. Erscheint am 26. Jänner für Playstation 5, Xbox Series X/S und PC.

Weitere Titel, die in nächster Zeit erscheinen werden, sind Alan Wake 2 (Horror, 17. Oktober), Black Myth: Wukong (Action-Adventure, 2024), Killing Floor 3 (Shooter, Termin unbekannt), Little Nightmares 3 (Horror-Adventure, 2024) und Nightingale (Survival, 22. Februar).

