Hagenberger Forschungsprojekt deckt Sicherheitsrisiken auf

Wird für eine Kettensäge in den insgesamt 1200 Kundenrezensionen das Heißstartverhalten, die Kettenspannung, die Gegenschraube des Kettenspanners oder ähnliches kritisiert, ist davon auszugehen, dass das Produkt wenig sicher ist. Behörden und auch Konsumenten haben aber meist weder die Zeit, noch die Möglichkeit, sich durch alle Bewertungen auf allen Plattformen im Online-Handel zu wühlen. Ein Forschungsprojekt der Fachhochschule Hagenberg könnte Abhilfe schaffen.

"Der Online-Handel stellt eine neue Quelle für Produktinformationen dar. Sie enthalten auch Rückmeldungen zu Sicherheitsbedenken wie Produktgefahren, fehlende Informationen oder Verbesserungsvorschläge. Genau diese können künftigen Käufern helfen, wenn man die Infos kontrolliert und rasch zugänglich macht. Das ist mit KI gut möglich", erklärt Andreas Stöckl, Leiter des Gewinner-Projekts von der FH Fakultät für Information, Kommunikation und Medien in Hagenberg. Das Projekt wurde mit dem EU Safety Award ausgezeichnet.

Kundenbewertungen schnell analysieren

Die Forscher haben eine über eine Webapplikation für Behörden zugängliche Software erstellt, die automatisch Bewertungen aus Online-Shopping-Portalen herunterlädt und Techniken der natürlichen Sprachverarbeitung einsetzt, um diese Daten schnell und effizient zu analysieren. Verwendet wird dafür das KI-Sprachmodell OpenAI GPT verwendet, um Sicherheitsrisiken zu identifizieren und die Probleme aufzuzeigen.

"Diese Sprachmodelle lassen sich gut zur Identifikation und Zusammenfassung von Sicherheitsrisiken in den Rezensionen nutzen", sagt Stöckl: "Um die Problembereiche zu clustern und gemeinsame Themen innerhalb der Daten zu identifizieren, nutzen wir fortschrittliche Techniken des maschinellen Lernens."

Studie überzeugte die Jury

Die Funktionstüchtigkeit der Software wurde im Rahmen einer Studie überprüft, in der sie auf eines der großen Online-Shopping-Portale angewandt wurde. Dies überzeugte auch die Europäische Kommission, die das Projekt nun auszeichnete. Bei der feierlichen Verleihung nahmen Anna Maschek von der FH OÖ, Robert Bauer und Johanne Trauner-Karner vom Projektpartner Kuratorium für Verkehrssicherheit und Andreas Stöckl teil. In der Preisbegründung wird der praktische Nutzen der Anwendung gelobt: "Sie ist ein nützliches Instrument für Unternehmen, um die Sicherheit ihrer Produkte zu überwachen und in Zukunft sicherere Konstruktionen vorzusehen. Außerdem kann sie den politischen Entscheidungsträgern helfen, bei der Überwachung und Durchsetzung von Vorschriften Prioritäten zu setzen und proaktivere Maßnahmen zu ergreifen."

