Häufige Probleme beim Online-Kauf

Geht es um die Zustellung von im Internet bestellten Waren, sind die Österreicherinnen und Österreicher grundsätzlich zufrieden – auch wenn dabei immer wieder einmal kleine oder größere Probleme auftreten. Das ergibt sich aus einer Studie des Vereins "Österreichisches E-Commerce-Gütezeichen". 95 Prozent der Befragten zeigten sich demnach "sehr" oder "eher zufrieden". Immerhin 72 Prozent gaben aber auch an, dass es zumindest gelegentlich Probleme bei der Zustellung gebe.

Das häufigste Problem, über das sich 42 Prozent der Online-Einkäufer beklagen, ist, dass es gar keinen echten Zustellversuch gibt und dass lediglich eine Benachrichtigung bzw. ein Abholschein hinterlegt wird. Jeweils 37 Prozent der Befragten beschweren sich über verspätete Lieferungen bzw. beschädigte oder fehlerhafte Waren. Rund einem Drittel ist eine nicht funktionierende Sendungsverfolgung ein Dorn im Auge, und immerhin noch drei von zehn Befragten ärgern sich darüber, dass die bestellte Ware in einem weit entfernten Paketshop abgeholt werden muss.

Um eine schnelle und verlässliche Zustellung zu gewährleisten, würden Paketzusteller verschiedene Services anbieten, heißt es in einer Aussendung des E-Commerce-Gütezeichens. Diese reichen von Lieferumleitungen via App über Abstellgenehmigungen, Abholstationen und Paketshops bis hin zu individuell anpassbaren Zustelloptionen.

Tipps für sicheren Empfang

Weiters gibt der Verein Tipps, um die Grundlage für einen schnellen und sicheren Empfang zu schaffen. Mit einer Sendungsverfolgungsnummer haben Kunden in manchen Fällen die Möglichkeit, die Art der Zustellung zu bestimmen. Vorsicht ist bei Abstellgenehmigungen geboten, denn mit dem Abstellen des Pakets am vereinbarten Ort geht das Risiko bei Verlust oder Beschädigung auf den Empfänger über. Apropos Beschädigung: Erreichen Paket oder Produkt den Empfänger nicht in heilem Zustand, empfiehlt es sich, den Schaden beim Paketboten zu reklamieren. Weiters sollte der Händler benachrichtigt werden, um die weitere Vorgehensweise zu klären. Wird ein Paket trotz Anwesenheit in einem Paketshop hinterlegt, sollte dies bei der Regulierungsbehörde RTR gemeldet werden.

