Google sagt Apple mit smarten Uhren, Brillen und neuen Handys den Kampf an

Entwicklerkonferenzen internationaler Technologiekonzerne mangelt es im Normalfall nicht an Spektakel und Superlativen. In den vergangenen beiden Pandemie-Jahren büßte diese Art der Veranstaltungen allerdings an Attraktivität ein.

Beim Internetkonzern Google fiel die Entwicklerkonferenz 2020 ersatzlos aus, im Vorjahr wurden nur wenige Höhepunkte präsentiert. Anders war es diese Woche: Google präsentierte einige Neuvorstellungen – und will vor allem Apple den Kampf ansagen.