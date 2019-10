Google präsentierte das neue Pixel 4 mit Dualkamera

Der Internet-Konzern setzt bei seinem Flaggschiff-Smartphone erstmals auf eine Doppelkamera, nachdem die Vorgängermodelle stets nur mit einer Hauptkamera ausgekommen waren.

Zu den Innovationen, die Google auf einem Event in New York präsentierte, gehört auch eine Gestensteuerung, für die ein Radarsensor verwendet wird. Das Pixel 4 wird in zwei unterschiedlich großen Varianten (5,7 und 6,3 Zoll) ab 749 Euro angeboten.

Das Pixel 3 beeindruckte vor einem Jahr unter anderem mit seiner Nachtmodus-Software für Aufnahmen bei wenig Licht. Inzwischen legten auch andere Smartphone-Anbieter wie Samsung, Huawei und Apple bei ihrer Kamera-Technologie nach.

So sehen die Bilder des Pixel 4 aus:

We've upgraded the camera on #pixel4. A new telephoto lens and Super Res Zoom technology let you capture sharp imagery, even from far away. And with Live HDR+, you can see exactly how your photo will look before you shoot. ? #madebygoogle pic.twitter.com/PoVxXCsSJo