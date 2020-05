Google Nest Wifi im Test: Simpel und schnell

Genau so sollte WLAN sein. Zumindest ist dies die selbstbewusste Ansage von Google, wenn man den Webshop des Internet-Riesens besucht. Beworben wird damit Nest Wifi, Googles nun auch in Österreich erhältliches WLAN-System. Zum Einstiegspreis von 159 Euro erhält man einen Router, der mit seinem marshmallow-artigen Aussehen das verspielte und zuckersüße Eigen-Image von Google perfekt verkörpert. Viele WLAN-Router der vergangenen Jahre sehen mit martialischen Kanten und zahllosen Antennen eher wie ein Kampfbomber aus, das Google-Gerät gibt sich dagegen bewusst dezent. Hier muss sich niemand fürchten, lautet die unterbewusste Botschaft, das Gerät ist harmlos. Es gibt keine Batterie an Knöpfen, Steckern und blinkenden Lichtern – gerade mal drei Eingänge, einer davon für das Stromkabel, befinden sich verborgen an der Unterseite. Die Installationsanleitung passt auf ein Blatt Papier. Stromkabel anschließen, das ebenfalls mitgelieferte Ethernet-Kabel mit dem vorhandenen Modem des Internet-Anbieters verbinden und den Rest macht die Google-Home-App, die viele Android-Nutzer von Haus aus auf dem Handy installiert haben. Genau so sollte WLAN sein – bis hierher deckt sich unser Erlebnis mit dem Slogan.

Einrichtung mit Hoppala

Dann ein Hoppala. Der QR-Code, der Router und Google-App verbinden soll, funktioniert zwar, löst aber eine Fehlermeldung auf unserem Android-Handy aus. Kein Problem, für einen Testbericht ist es ja notwendig, das Erlebnis auf anderen Plattformen zu testen. Auf dem iPad klappt es. Das ist einerseits peinlich, weil es auf dem hauseigenen Betriebssystem nicht funktioniert hat, andererseits löblich, dass auch iOS-Geräte unterstützt werden. Umgekehrt ist das bei Apple oft nicht so. Für den Fall, dass der QR-Code gar nicht will, hilft es aber, das Netzwerk komplett neu zu starten, dann sollte es gehen. Unsere weiteren Zugangspunkte lassen sich jedenfalls auch auf Android problemlos einrichten.

Modular mit großer Reichweite

Ach ja, die Zugangspunkte. Dies sind zusätzliche Geräte, die Nest Wifi von einem herkömmlichen Router in ein modernes Mesh-WLAN-System verwandeln. Dies ist interessant für Nutzer mit dicken Wänden und/oder großen Häusern. Gibt es Zimmer, in denen das aktuelle WLAN kaum oder nur schlecht funktioniert? Hätten Sie gerne auch im Garten vollen WLAN-Empfang? Dann ist ein Mesh-System die Lösung Ihrer Probleme. Jeder weitere Zugangspunkt erhöht die Reichweite Ihres WLAN-Netzwerks. Anders als bei einem herkömmlichen WLAN-Repeater müssen Sie dafür aber nicht umständlich ein zusätzliches Netzwerk einrichten, der Router kontrolliert alle verbundenen Geräte. Genau so sollte WLAN sein – wer Erfahrung mit der oft problematischenEinrichtung und Nutzung von Repeatern hat, wird hier zweifellos zustimmen.

Wifi-App für mehr Funktionen

Der Funktionsumfang der Google-Home-App kann mit anderen Routern nicht mithalten, dafür gibt es mit Google Wifi eine spezielle App, die die häufigsten Optionen für Heimnetzwerke beinhaltet. So lässt sich etwa Port Forwarding, das Paradebeispiel für Einstellungen am Router, bequem und einfach einrichten. Der Nutzer kann zudem Geräte im Netzwerk priorisieren, etwa den Fernseher für 4K-Streaming oder die Spielkonsole für verzögerungsfreies Online-Gaming. Auch eine Einstellung für Familien ist dabei, die dem Nachwuchs gnadenlos zur Schlafenszeit das Internet abdreht. Für Gäste kann ein eigenes Netzwerk mit begrenztem Zugang eingerichtet werden.

Natürlich ist Google Nest Wifi nicht das einzige Mesh-System auf dem Markt. Firmen wie Netgear, Linksys und das zu Amazon gehörende Eero haben ähnliche Produkte im Programm. Es lohnt sich, zu vergleichen, Google Nest Wifi bietet aber ein verlockendes Gesamtpaket und die WLAN-Geschwindigkeit ist pfeilschnell.

Das Google-System ist aber keineswegs perfekt. So wurde auf den Zukunftsstandard WLAN 6 verzichtet. Die simple Verwaltung ohne tiefergreifende Optionen sowie der Mangel an zusätzlichen Ethernet-Anschlüssen für die Verkabelung von Geräten schrecken Anwender mit hohen Anforderungen ab. Die Google-Assistant-Integration ist ein großer Hemmschuh für Nutzer mit Angst vor Überwachung und der Einstiegspreis von 259 Euro für Router und einen Zugangspunkt ist nicht unbedingt günstig. Dennoch, für die breite Masse lautet unser Urteil: Genau so sollte WLAN sein.

Assistant an Bord

Jeder Zugangspunkt verfügt über den Google Assistant, Googles Pendant zu Siri und Alexa. Dazu sind ein Mikrofon und ein überraschend gut klingender Lautsprecher integriert. Musikhören, Wetterinformationen und vieles mehr stehen also auf Abruf bereit. Das Mikrofon kann auf Wunsch mittels physischen Schieberegler deaktiviert werden. Der Zugangspunkt kann dann immer noch per Google Cast als Lautsprecher verwendet werden. Die Integration ist ein kluger Schachzug, denn Zugangspunkte müssen sichtbar aufgestellt werden, um maximale WLAN-Sendeleistung liefern zu können. Mit der Zusatzfunktion als Lautsprecher ist eine solche Platzierung gewährleistet.

Artikel von Leander Bruckbög Redakteur Technik l.bruckboeg@nachrichten.at