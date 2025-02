Google distanziert sich nicht mehr von KI-Waffen

Die Zentrale von Google in Mountain View in Kalifornien

Google hat sich von seinem öffentlichen Versprechen verabschiedet, keine künstliche Intelligenz (KI) für Waffen zu entwickeln. Das geht aus einer aktualisierten Version der Grundsätze für KI-Aktivitäten hervor. In der neuen Variante ist die 2018 abgegebene Selbstverpflichtung nicht mehr enthalten.

Zur Begründung heißt es in einem Blogeintrag, die Technologie habe sich in den vergangenen Jahren schnell verändert. Dabei ging der Eintrag nicht speziell auf die nicht mehr erwähnten Vorsätze ein. In den neuen Grundsätzen steht allgemein, man wolle die KI mit "breit akzeptierten Prinzipien des internationalen Rechts und der Menschenrechte" in Einklang bringen.

Von Google heißt es, es laufe ein "globaler Wettbewerb um die Führung im Bereich KI". Nachsatz: "Wir glauben, dass Demokratien die KI-Entwicklung anführen sollten, geleitet von Grundwerten wie Freiheit, Gleichheit und Achtung der Menschenrechte."

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper