Google Chrome: Großes Update für mehr Sicherheit

Wenn Google Chrome erneuert wird, ist das eine große Sache. Denn der Browser des Internetriesen ist sowohl auf dem Desktop als auch mobil das meistgenutzte Programm, um im Web zu surfen. Mehr als 65 Prozent aller Nutzer verwenden laut Netmarketshare Chrome – egal ob auf dem Handy oder am Computer. Die kommende Version, die laut Google in den nächsten Wochen zur Auslieferung bereit sein wird, bringt einige Neuerungen für das Programm.

Wie es sich für ein großes Update gehört, muss der Nutzer auch sehen, dass sich etwas ändert. Die Oberfläche wird bei Google zwar oft geringfügig angepasst, diesmal hat sich das Unternehmen nach eigenen Angaben aber besonders Mühe gegeben, die Elemente besser und intuitiver anzuordnen.

Browser-Erweiterungen werden nun in einem eigenen Menüpunkt gruppiert, was die Suchleiste aufgeräumter wirken lässt. Oft gebrauchte Extensions können aber weiterhin an die Toolbar angeheftet werden. Dazu kann der Nutzer besser kontrollieren, was jede einzelne Erweiterung darf und was nicht.

Cookies erhalten ihren eigenen Punkt in der ersten Ebene des Privatsphäre-und-Sicherheit-Menüs und sollen leichter zu verwalten sein. In Zukunft wird man Cookies von Drittanbietern wohl ganz blockieren – was etwa Safari und Firefox bereits tun. Im Incognito-Modus werden diese Tracking-Cookies dann bereits blockiert.

Der Sicherheits-Check wurde ebenfalls prominenter platziert und bietet nun eine neue Funktion, die überprüft, ob gespeicherte Passwörter kompromittiert wurden.

Neu ist der "Enhanced Safe Browsing"-Modus, bei dem Google automatisch davor warnt, wenn der Nutzer auf potenziell schädliche Links in Gmail oder Google Drive klicken will.

