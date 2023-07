Google Bard: Der ChatGPT-Konkurrent ist ab heute auch in Österreich verfügbar

Anfang Februar hat Google als Reaktion auf den Boom um ChatGPT seinen eigenen Chatbot namens Bard präsentiert und diesen zu Testzwecken für Nutzerinnen und Nutzer in den USA und Großbritannien bereitgestellt. Im Mai gab es das erste größere Update, mit dem die Verfügbarkeit auf 180 Länder erweitert und neben Englisch noch Koreanisch und Japanisch als Sprachoptionen eingeführt wurden.

Wie Jack Krawczyk, der bei Google führend für die Entwicklung von Bard zuständig ist, am Dienstag in einem Mediengespräch sagte, erhält Bard nun die "größte Erweiterung bis jetzt": Seit heute, Donnerstag, ist der Chatbot auch in Europa und Brasilien sowie in mehr als 40 Sprachen verfügbar. Zudem gibt es einige Updates und neue Funktionen.

Für Google ist Bard freilich mehr als "nur" ein Chatbot. Krawczyk bezeichnet die Technologie als "Augmented Imagination" - zu Deutsch "Erweiterte Vorstellung". In den letzten Jahren habe demnach ein Paradigmenwechsel stattgefunden. Sei es bis jetzt die Aufgabe von Suchmaschinen und ähnlichen Anwendungen gewesen, Informationen zu filtern und zu bündeln, gehe es bei Bard darum, diese Informationen auch anzuwenden. Man wolle Computern dabei helfen, kreativer zu werden.

Bards Start in der EU hatte sich zuletzt wegen Datenschutz-Bedenken verzögert. Nun habe man mit der zuständigen irischen Datenschutz-Behörde (DPC) eine Lösung gefunden. Details zu dem Übereinkommen wollte Google jedoch nicht preisgeben.

Neue Funktionen

Auch auf die spezielle Nachfrage, ob für Bards Launch in der EU weitere Vorkehrungen beim Datenschutz getroffen werden mussten, ließ sich Krawczyk nicht in die Karten blicken. Auch als Reaktion auf die Gespräche mit dem DPC wird ein Privacy Hub eingeführt, das dem Nutzer mehr Transparenz geben soll sowie die Möglichkeit, festzulegen, welche Daten er preisgeben will und welche nicht.

Die bereits angekündigte Integration von Google Lens in Bard ist ab sofort verfügbar. Nutzer können etwa ein Bild einer Weinflasche einer bestimmten Sorte hochladen und bekommen von Bard eine Empfehlung eines dazu passenden Gerichts. Die Funktion steht vorerst nur in englischer Sprache zur Verfügung - weitere Sprachen sollen folgen.

Bard kann nun seine Antworten vorlesen - und zwar in mehr als 40 Sprachen. Dies soll etwa bei der Aussprache bestimmter Wörter helfen. Generell können Nutzer Bards Antworten anpassen und dabei aus fünf Vorgaben auswählen: einfach, lang, kurz, professionell, casual.

Weiters gibt es die Möglichkeit, bereits gestellte Fragen in der Seitenleiste anzupinnen. Auch das Teilen von Konversationen soll nun einfacher und schneller möglich sein. Schließlich gibt es neue Möglichkeiten, mit Bard erstellten Python-Code zu exportieren.

Vom Experiment zum Geschäftszweig?

Wie in dem Mediengespräch auch deutlich wurde, hält man bei Google nach wie vor an der Diktion fest, dass es sich bei Bard um ein "Experiment" in seiner frühen Phase handelt. Dies wohl nicht zuletzt deshalb, um Verständnis zu schaffen für Fehler, die Bard bei der Beantwortung von Fragen und Erledigung von Aufgaben nach wie vor macht.

Auf die Nachfrage, ob Google ein Bezahlmodell für Bard plane, hielt man sich bedeckt. Hierzu gebe es derzeit nichts anzukündigen, hieß es knapp. Man konzentriere sich aktuell voll und ganz darauf, "Bard so hilfreich wie möglich zu machen". Ob es eine kostenpflichtige Bard-Version geben wird, ist also unklar. Konkurrent OpenAI verlangt für ChatGPT Plus 20 US-Dollar (rund 18 Euro).

Autor Thomas Nigl