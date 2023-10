Maimuna Mosser übernimmt Leitung von Google Austria

Die 46-jährige Niederösterreicherin wechselt von Ikea Austria zu Google Austria, wo sie mit 1. März 2024 die neue Funktion als Country Director für Österreich übernehmen wird, teilte Google Austria mit. Mosser ist Absolventin der FH Wien der Wirtschaftskammer Wien für Kommunikationswirtschaft und der Werbeakademie. Seit 2017 war sie bei Ikea Austria in leitenden Funktionen tätig.

Ihre Tätigkeit wird sich nicht nur auf jene des Country Directors beschränken: "Zusätzlich wird Maimuna Mosser bei Google Austria neben der Geschäftsleitung auch wichtige Themen wie Innovation, Start Ups und Upskilling für den Arbeitsmarkt weiter vorantreiben", sagte Christine Antlanger-Winter, Regional Director Austria & Switzerland. Antlanger-Winter war von 2018 bis heuer im Frühjahr Country Director von Google Austria, bevor sie in die Schweiz wechselte. Die Position in Österreich wurde in den vergangenen Monaten interimistisch besetzt.

