Glasfaserausbau: Österreich Schlusslicht in Europa

Mit Schlagwörtern wie "Breitbandmilliarde" unterstreicht die heimische Politik seit Jahren ihr Ziel, Österreich in Bezug auf Internetkapazitäten zukunftsfit zu machen. Tatsächlich ist man davon noch relativ weit entfernt, wie Zahlen des Branchenverbands FTTH Council Europe aus dem April zeigen. Unter 39 europäischen Ländern liegt Österreich bei der Abdeckung mit Glasfaser-Direktanschlüssen auf dem letzten Platz. Nur 1,9 Prozent der Haushalte sind mittels FTTH, also einer Leitung direkt in die Wohnung bzw. in das Haus, oder FTTB (Leitung bis zu einem Verteiler im Haus) an das Glasfasernetz angeschlossen. Immerhin ist der Großteil davon direkt, also mittels FTTH, angebunden.

Eine ähnlich niedrige Abdeckung gibt es im europäischen Vergleich nur in Serbien (2,3 Prozent), Großbritannien (2,8), Deutschland (3,3) und Kroatien (3,4). Den EU-Durchschnitt von 17,1 Prozent verfehlen diese Länder allesamt klar. Spitzenreiter sind Island – mit einer Glasfaser-Direktanbindung von 65,9 Prozent – und Weißrussland (62,8). Auf Platz drei landet Schweden (56,8).

Bedarf steigt weiter

Schon 2018 wies die Rundfunkbehörde RTR auf den geringen Versorgungsgrad hierzulande hin. 1,1 Prozent waren es damals – wiederum der niedrigste Wert im EU-Vergleich. "Langfristig ist davon auszugehen, dass der steigende Breitbandbedarf nur mit FTTB/H zu decken ist", hieß es damals in einer RTR-Pressemitteilung. Es gibt jedoch Hoffnung auf einen raschen Ausbau der Glasfaser-Infrastruktur – auch im ländlichen Raum. Immerhin brauchen Mobilfunksender für den Ausbau des 5G-Netzes einen Anschluss per Glasfaserleitung. Das könnte wiederum die vermehrte Anbindung von Gebäuden an das Netz mit sich bringen.

