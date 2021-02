GameStop-Aktien: Weiter geht die Achterbahnfahrt

Der Wirbel um die Aktien des US-Videospielehändlers GameStop ist in der vergangenen Woche in die nächste Runde gegangen: Die Papiere setzten ihren jüngsten Höhenflug in Europa fort. Am Donnerstag lagen die in Frankfurt gehandelten Titel mit 125 Euro mehr als dreimal so hoch wie der Schlusskurs am Vorabend mit 40 Euro. Auch im US-Handel hatte die GameStop-Aktie schon deutlich an Wert gewonnen, der Handel mit ihr war mehrmals angehalten worden.

Im nachbörslichen Geschäft war sie um 85 Prozent gestiegen. Auch andere bei der Onlineplattform Reddit häufig genannte Aktien nutzten den Rückenwind des jüngsten GameStop-Anstiegs und legten deutlich zu.

Analysten stocherten im Nebel bei der Suche nach den Gründen für die jüngste Kursrallye. Einer schloss einen Short Squeeze im großen Stil aus, der im Jänner den Kurs angetrieben hatte. Dabei steigen die Kurse deutlich an, wenn Anleger, die auf fallende Kurse gesetzt haben, ihre Wetten zur gleichen Zeit auflösen und die Papiere nachkaufen. Andere verwiesen auf den einen Tag zuvor angekündigten Abgang von Gamestop-Finanzchef Jim Bell. Das sei ein Signal für eine andere Geschäftsstrategie, urteilte Analystin Stephanie Wissink von Jefferies Research.