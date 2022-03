Gamescom: Grüner Anstrich für die Spielebranche

373.000 Besucher, 1153 Aussteller und eine Ausstellungsfläche von umgerechnet 30 Fußballfeldern: Der Andrang zur Gamescom in Köln im Jahr 2019 war groß.

Heuer sollen Fans von Video- und Computerspielen nach zweijähriger Corona-Einschränkung mit Onlineveranstaltungen in die Hallen der deutschen Messestadt zurückkehren. Die Gamescom, weltweit größte Messe für digitale Spiele, soll von 24. bis 28. August als Präsenz- und Onlineveranstaltung abgehalten werden. Das gaben die beiden Veranstalter, die Kölnmesse GmbH und der Branchenverband Game, bekannt. Zudem ist heuer ein Schwerpunkt zur Nachhaltigkeit geplant.

"gamescom goes green" lautet jene Initiative, die im Zentrum der Messe steht. "Wir arbeiten längst daran, wirtschaftliches Handeln mit Gesellschaft und Umwelt in Balance zu bringen. Das ist unser Antrieb", sagt Oliver Frese, Geschäftsführer der Koelnmesse. Bei der Gamescom im Herbst seien drei Säulen zur Nachhaltigkeit geplant: Erstens gehe es um Klimaneutralität. Die bei der Messe entstehenden Kohlendioxid-Emissionen sollen einem Windenergieprojekt in Brasilien und einem Projekt für saubere Kochöfen in Nigeria zugutekommen. Zweitens können Besucher über eine Spende oder den Kauf eines "grünen Tickets" einen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Die Einnahmen fließen in das 2020 gestartete Projekt "gamescom forest", einen inzwischen 20.000 Quadratmeter großen Wald in der Nähe von Bayreuth. Und drittens seien Aussteller dazu in der Lage, einen je nach Standgröße empfohlenen Klimaschutzbeitrag zu leisten.

"Im Einklang mit Regelungen"

Noch unklar ist hingegen, ob und welche Zugangsbeschränkungen es wegen der Corona-Lage gibt. Die Veranstalter versprechen ein Hygiene- und Sicherheitskonzept "im Einklang mit den aktuell geltenden gesetzlichen Regelungen".