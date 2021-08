Gamescom: Diese Videospiel-Neuerscheinungen erwarten uns

Auch wenn die größte Spielemesse der Welt heuer nur in digitaler Form stattfinden konnte, hatte die Kölner Gamescom einige Höhepunkte zu bieten. Die wichtigsten Neuerscheinungen im Überblick:

Halo Infinite: Was lange währt, wird endlich gut. Hoffentlich nimmt sich Microsoft diesen Spruch zu Herzen. Am 8. Dezember – also mit einem Jahr Verspätung – kommt der Shooter mit einem kostenpflichtigen Einzelspielermodus und einem kostenlosen Mehrspielermodus auf den Markt. Microsofts Shooter erscheint für PC, Xbox One bzw. Series X/S.

Call of Duty Vanguard: Der neue Teil der "CoD"-Reihe spielt an vier verschiedenen Schauplätzen des Zweiten Weltkriegs. Der First-Person-Shooter ist ab 5. November für PC, PS5/4 und Xbox One bzw. Series X/S erhältlich.

Saints Row: Nach längerer Pause erscheint der fünfte Teil der Reihe. Das bunte Open-World-Spiel des Entwicklerstudios Deep Silver Volition ist ab 25. Februar erhältlich. Den Gangster-Spaß gibt es für PS5/4, Xbox One bzw. Series X/S und PC.

Far Cry 6: Eigentlich hätte Ubisofts neuer Ego-Shooter schon zu Jahresbeginn erscheinen sollen. Jetzt ist gewiss: Der Kampf gegen den Diktator des Inselstaats Yara beginnt am 7. Oktober auf PC, PS5/4, Xbox One bzw. Series X/S und Stadia.

Marvel’s Midnight Suns: Bis März 2022 müssen sich Fans gedulden, dann erscheint das neue Marvel-Spiel. Laut den Entwicklern des Studios Firaxis Games soll es sich um ein "taktisches Rollenspiel" für PS5/4, Xbox One bzw. Series X/S, Nintendo Switch und PC handeln.

Lego Star Wars: The Skywalker Saga: Die Veröffentlichung des Spiels für PC, PS5/4, Xbox One bzw. Series X/S und Switch wurde erneut verschoben – auf das kommende Frühjahr.

Age of Empires 4: Der neueste Ableger von Microsofts Echtzeit-Strategiespiel für den PC ist ab 28. Oktober erhältlich.