Frühlingshafte Ideen für das Osternest

Endlich verabschiedet sich der hartnäckige Winter und die in weiten Teilen des Landes strahlende Frühlingssonne lockt uns in die Natur. Was also wäre als Ostergeschenk naheliegender als ein Gadget, das speziell beim Aufenthalt im Freien zum Einsatz kommen kann?

Die OÖN-Redaktion hat sich deshalb auf die Suche nach spannenden, witzigen und praktischen Geschenken gemacht, die mit Sicherheit in jedem Osternest Glücksgefühle auslösen.

Den Anfang macht das putzige Lama-Pflanztier. Das Bregenzer Unternehmen 4D Outfitters, das sich unter anderem auf ausgefallene Geschenke spezialisiert hat, führt das Porzellantier in seinem Sortiment. Schon in "nackter" Form ist das Lama durchaus dekorativ, doch wenn erst einmal die (mitgelieferten) Chiasamen zu sprießen beginnen, wächst dem Tier sogar ein Fell. Dazu müssen die Samen lediglich in Wasser getränkt und auf das Lama gelegt werden. Nach dem ersten Ernten können auch andere Samen gepflanzt werden – immer und immer wieder. Das Pflanztier ist für 23 Euro unter 4doutfitters.com bestellbar.

Frühjahrsputz muss auch sein

Zugegeben: Geschenke für den Haushalt und Putzhilfen wirken auf den ersten Blick nicht besonders attraktiv. Doch zum Frühlingsbeginn gehört auch ein ordentlicher Frühjahrsputz. Und da vor allem schmutzige Fenster im Sonnenlicht keine gute Figur machen, zahlt es sich aus, diese mit einem Fensterputzroboter auf Vordermann zu bringen.

Sichler PR-040 Bild: Sichler

Vorweg sei erwähnt, dass die Auswahl riesig ist. Ein sorgfältiger Vergleich betreffend Qualität, Kosten und Preis-Leistungs-Verhältnis ist also unumgänglich. Eine Beratung im Fachhandel vor der Kaufentscheidung kann viel Ärger danach ersparen. Und dann wären da schließlich noch die Anforderungen, die ein solcher Roboter erfüllen muss: Wie groß sind die Fensterflächen, brauche ich ein Gerät mit Akku oder Netzteil, wie lange dauert die Reinigung?

Der PR-040 vom deutschen Hersteller Sichler (230 Euro) konnte bei Experten mit seiner Gründlichkeit punkten, doch auch Geräte anderer Hersteller wie Hobot, Ecovacs oder Cecotec haben ihre Vorzüge. Sie haben die Qual der Wahl!

Das Smartphone als Alleswisser

„Wer nichts weiß, muss alles glauben“, hat Schriftstellerin Marie von Ebner-Eschenbach einmal gesagt. Wer nichts weiß, muss alles glauben oder einfach sein Smartphone fragen, könnte man heute sagen. Denn viele Apps helfen uns bei Fragestellungen oder Entscheidungen, bei denen die meisten von uns schlichtweg überfordert sind.

So etwa die App BirdNET (gratis für iOS und Android), die über das Handy-Mikrofon das zu dieser Jahreszeit immer lauter werdende Zwitschern der Vögel aufnimmt, es mit künstlicher Intelligenz analysiert und schließlich den Namen der Vogelspezies ausspuckt. 984 in Europa und Nordamerika beheimatete Arten kann die App derzeit unterscheiden und erkennen.

Ähnliche Apps für neugierige Naturliebhaber bieten weiters die Erkennung von Baumarten, Pilzen oder sonstigen Pflanzen – bequem und einfach per Fotokamera.

Die Inlineskater, die mitwachsen

Egal ob Straßenschuhe, Eislaufschuhe, Skischuhe oder Inlineskater: Kinder wachsen früher oder später aus ihren „Fußbekleidungen“ heraus und so kann die ständige Anschaffung neuer Schuhe schnell zur finanziellen Herausforderung werden. Wie praktisch wäre es also, wenn es Schuhe gäbe, die mit ihrem Träger mitwachsen?

Super Blades X-Pro Bild: Apollo

Zumindest was Inlineskater betrifft, gibt es so etwas bereits: Die Super Blades X-Pro (75 Euro) vom deutschen Hersteller Apollo lassen sich um bis zu vier Schuhgrößen verstellen. Auch für sein Design bekommt der Schuh, der vorne und hinten jeweils über ein LED-Rad verfügt, Bestnoten. Besonders für Anfänger geeignet!

Beeindruckender Sound für unterwegs

Ähnlich wie bei den Fensterputzrobotern sollte auch bei portablen Lautsprechern ein gründlicher Vergleich die Grundlage jeder Neuanschaffung sein. Wo möchte ich Musik hören – zu Hause, im Garten oder unterwegs? Wie groß und schwer darf das Gerät sein? Was ist mir am wichtigsten: Design und Bauweise, Akkulaufzeit oder doch die Soundqualität? Wie soll die Verbindung mit Smartphone, Computer oder Radio erfolgen? Wie viel Geld möchte ich ausgeben?

Wenn Sie die Antworten auf diese Fragen gefunden haben, dann sollten Sie für Ihre Kaufentscheidung gut gerüstet sein.

Der Teufel Rockster Cross (300 Euro) lässt keine Wünsche übrig. Bild: Teufel

Einem Alleskönner am nächsten kommt der Rockster Cross von Teufel. Exzellente Audioqualität und ein überragender Akku sind nur zwei von vielen Verkaufsargumenten. Einzig der Preis (300 Euro) dürfte für so manchen abschreckend sein. Denn die Konkurrenz zeigt: Wer bereit ist, etwa bei der Klangqualität Abstriche zu machen, und einfach nur auf der Suche nach einem kleinen und möglichst handlichen Lautsprecher für unterwegs ist, der bekommt auch für weniger Geld vernünftige Qualität.

So starten Sie sportlich und fit in den Frühling!

Oft ist es der fehlende Anreiz, der Bewegungsmuffel daran hindert, die wärmer werdenden Temperaturen für regelmäßige Sporteinheiten im Freien zu nutzen. Ein solcher Anreiz könnte etwa eine Smartwatch sein. Hier reichen die Variationen vom reinen Fitnesstracker bis hin zur ausgereiften Technik-Uhr für jede Lebenssituation.

Das Huawei Band 6 mit OLED-Touchscreen misst Puls, Sauerstoffgehalt im Blut, Schlafaktivitäten und Stresslevel. Bild: Huawei

Sportlich unterwegs ist man etwa mit dem Band 6 von Huawei, das für 59 Euro – allerdings erst ab Ende April – erhältlich ist. Alternativen sind die Vorgängermodelle oder vergleichbare Uhren von anderen großen Herstellern wie Samsung, Apple oder Garmin, um nur einige zu nennen.