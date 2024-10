Front statt Laptop: Wenn Gründer in den Krieg ziehen

Der Schrecken des Krieges steht vielen in Israel auch ein Jahr nach dessen Ausbruch ins Gesicht geschrieben – die Wirtschaft trifft es ebenfalls hart.

Kriege hinterlassen Narben und Spuren – psychisch und physisch sowieso, aber auch wirtschaftlich. Der Krieg im Nahen Osten, dessen Ausbruch diese Woche ein Jahr her gewesen ist, ist keine Ausnahme. Der Angriff der Hamas am 7. Oktober 2023 hat Israel in seinen Grundfesten erschüttert. Die Wirtschaft trifft das hart – und mit ihr die über Jahre stark gewachsene Tech- und Start-up-Szene.