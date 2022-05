Facebook bietet seinen Nutzern verschiedene Sicherheitsfunktionen. Eine davon ist derzeit in aller Munde: Facebook Protect. Immerhin fordert der Facebook-Konzern Meta auch in Österreich gerade etliche Nutzer dazu auf, die Funktion zu aktivieren. Die E-Mails, die zu diesem Zweck an die Nutzer ausgeschickt werden, stiften jedoch Verwirrung.

Was es mit Facebook Protect auf sich hat und wie man die Funktion aktiviert – die OÖN beantworten die wichtigsten Fragen.

Was ist Facebook Protect? Es handelt sich um einen kostenlosen Sicherheitsmechanismus, der einen unbefugten Zugriff auf das Facebook-Konto verhindern soll. Zusätzlich zur Passworteingabe wird die Anmeldung noch weiter abgesichert. Das soll vor allem Hacker einbremsen.

Wie funktioniert Facebook Protect? Ist die Funktion einmal aktiviert, muss sich der Nutzer mittels Zwei-Faktor-Authentifizierung in seinen Account einloggen. Dafür bekommt man einen Code zugeschickt, der zusätzlich zum Passwort eingegeben werden muss. Der Code kommt über die Facebook-App auf das Smartphone oder wahlweise per SMS.

Wer kann Facebook Protect nutzen? Noch ist Facebook dabei, das Protect-Programm weltweit auszurollen. Daher können aktuell noch nicht alle Nutzer die Funktion aktivieren. Facebook Protect richtet sich derzeit in erster Linie an Personen und Seiten mit großen Reichweiten. Anfangs waren dies etwa Politiker, mittlerweile gehören auch nicht prominente Nutzer zur Zielgruppe. Möchten Sie überprüfen, ob Sie die Funktion für Ihr Konto aktivieren können, müssen Sie nur in den Facebook-Einstellungen im Menü Sicherheit und Login nachsehen, ob Facebook Protect verfügbar ist. Hier gibt es zudem noch weitere Sicherheitstools.

Ich habe ein E-Mail erhalten, in dem ich aufgefordert werde, Facebook Protect zu aktivieren. Ist das seriös oder ein Phishing-Angriff? Diese Frage haben sich in letzter Zeit viele Nutzer beim Blick in den Posteingang gestellt. Denn die Informationskampagne, mit der der Konzern seine Nutzer aufklären wollte, kann getrost als unglücklich bezeichnet werden. Das Mail mit dem Text "Dein Konto benötigt die erweiterten Sicherheitsmaßnahmen von Facebook Protect" wirkte optisch wie eine Spam-Nachricht und wurde von zahlreichen Facebook-Usern auch als solche verkannt. Auch der Absender (security@facebookmail.com) erschien vielen suspekt. Mittlerweile stellt Facebook auf der Website klar, dass die Nachricht echt ist.

Was passiert, wenn ich mich nicht anmelde? Wenn auch Sie ein Mail von Facebook erhalten haben, so finden Sie darin eine Frist, innerhalb derer Sie Facebook Protect aktivieren sollen. Bleiben Sie untätig, können Sie sich mit Ablauf dieser Frist nicht mehr in Ihren Account einloggen. Mit der nachträglichen Anmeldung zu Facebook Protect haben Sie wieder vollen Zugriff.