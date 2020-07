Fortnite bleibt in Österreich am beliebtesten

Die Corona-Krise und die damit verbundenen Ausgangsbeschränkungen haben vielen Österreichern mehr Freizeit zu Hause beschert. Computerspiele waren dabei ein beliebter Zeitvertreib. Online-Spiele boten zudem die Möglichkeit, sich zumindest virtuell mit Freunden zu treffen. Die Plattform comparethemarket hat anhand von Suchanfragen bei Google ermittelt, welche Spiele in den vergangenen Monaten besonders beliebt waren.

Die weltweite Nummer eins ist Roblox, das es Spielern erlaubt, mittels Baukastenprinzip selbst Spiele zu erstellen. Besonders bei Kindern ist das bereits 2006 erschienene Spiel enorm populär, in den USA wird es etwa von mehr als der Hälfte aller unter 16-Jährigen gespielt. In der Corona-Zeit diente das Spiel als virtueller Treffpunkt für Freunde und wurde auch für Geburtstagspartys genutzt. In Österreich ist Fortnite am meisten gefragt. Hier treten die Spieler auf einer riesigen Karte gegeneinander an, um den besten Spieler oder das beste Team zu küren. Daneben gibt es auch einen kooperativen Spielmodus. Im Creative-Mode kann jeder Spieler seine eigene Insel nach seinen Vorstellungen gestalten und Freunde einladen. Auch Fortnite hat eine eher jüngere Nutzerschaft. In der Schweiz, in Frankreich und in Italien landet Fortnite ebenfalls auf Platz eins, während in Deutschland "Animal Crossing: New Horizons" am populärsten ist. Im Rest von Europa dominiert fast überall Roblox.

Den größten Zuwachs an Nutzeranfragen weltweit hat die Rennspielsimulation iRacing erfahren. Sie wurde etwa auch von Formel-1- oder NASCAR-Piloten genutzt, um virtuelle Meisterschaften auszutragen.