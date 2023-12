Forscher kritisieren mangelnde Artenvielfalt bei Natur-Emojis

Hunde, Katzen, Rosen, Gänseblümchen oder Fliegenpilze – für viele Tiere und Pflanzen gibt es auf dem Smartphone Emojis. Doch Forscher kritisieren bei den kleinen digitalen Bildern nun mangelnde Vielfalt. Die Biodiversität der Natur werde nicht ausreichend genau dargestellt, und einige Gruppen von Tieren und auch Pflanzen seien stark unterrepräsentiert, schreibt ein italienisches Wissenschaftsteam im Fachblatt "iScience".

Emojis von Tieren und Pflanzen sollten vielfältiger werden, fordern Forscher.

Ihr Argument: Mehr Vielfalt bei Natur-Emojis würde die Menschen für die Wichtigkeit von Artenschutz sensibilisieren. Man sollte in unserer digitalisierten Gesellschaft das Potenzial von Emojis nicht unterschätzen, stellt die Forschungsgruppe von der Universität Mailand fest. Für ihre Studie untersuchte sie die Emojipedia, ein Online-Nachschlagewerk für Emojis. Ihr Fazit: Tiere sind recht gut vertreten, Pflanzen, Pilze und Mikroorganismen allerdings nur sehr schwach. Und: Während es zahlreiche Emojis zu Wirbeltieren gibt, mangelt es etwa an Gliederfüßern, also zum Beispiel Insekten und Krebs- und Spinnentieren. Dabei gibt es in der Natur viel mehr Arten von Gliederfüßern als von Wirbeltieren.

