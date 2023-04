Formovie Theater im Test: Ultrakurzdistanz-Beamer statt TV-Gerät

Der Formovie Theater wirft ein bis zu 150 Zoll großes Bild an die Wand.

Der Formovie Theater ist in einer Zusammenarbeit der chinesischen Hersteller Appotronics Corporation und Xiaomi entstanden. Ultrakurzdistanz-Beamer wollen gewöhnliche TV-Geräte im Wohnzimmer ersetzen. Ob das Ergebnis im Praxistest zufriedenstellend ist, haben die OÖN ausprobiert.

Verarbeitung und Design: Die Verarbeitung wirkt auf den ersten Blick sehr hochwertig. Und das obwohl hier sehr viel Kunststoff verarbeitet wurde. Was beim Auspacken auffällt, sind die Größe und - trotz des vielen Kunststoffs - das Gewicht des Projektors. Dieser ist mehr als einen halben Meter breit und bringt knapp 10 Kilo auf die Waage. Ein Schwergewicht im Vergleich zu Beamern, die etwa an der Decke montiert werden.

Montage und Einrichtung: Anders als herkömmliche Beamer wird der Formovie Theater direkt vor die Wand gestellt, auf die er das Bild projizieren soll. Je nach Abstand zur Wand ist dieses Bild dann zwischen 80 und 150 Zoll groß. Aufstellen und Anschließen klappte im Test einwandfrei, einzig beim "Erraten" des Wandabstands könnte es den ein oder anderen Versuch brauchen. Auf der Rückseite hat der Ultrakurzdistanz-Beamer insgesamt drei HDMI-Anschlüsse, zwei USB-Anschlüsse, Audioausgänge (Klinkenstecker bzw optischer Ausgang) und einen LAN-Anschluss.

Als Betriebssystem ist Android TV mit an Bord. So lässt es sich ganz einfach auf Apps wie Amazon Amazon Prime Video oder Apple TV+ sowie diverse TV-Theken zugreifen. Erfreulich ist auch der integrierte Chromecast. Einzig die Netflix wird nicht unterstützt. Um auf die App zugreifen zu können, müssen Nutzer den Umweg etwa über einen Chromecast oder Apple TV gehen.

Bildqualität: Der Ultrakurzdistanz-Beamer unterstützt HDR10+ und Dolby Vision. Weiters liefert der Formovie Theater eine Helligkeit von 2800 ANSI-Lumen. Durch das Pixel-Shift-Verfahren werden vier Bilder mit einer Auflösung von 1080 Pixeln und 240Hz nebeneinander gelegt. Das ergibt dann eine 4K-Auflösung mit 3840 x 2160 Pixeln und 60Hz. Das Ergebnis ist durchaus überzeugend. Selbst wenn man keine Leinwand besitzt und das Bild auf die Wand projiziert, ergibt sich eine gute Bildqualität mit schöner Schärfe bzw. Farbtiefe. Einzig bei Tageslicht, vor allem aber natürlich bei direkter Sonneneinstrahlung, lässt der Kontrast zu wünschen übrig. Das sollte sich aber sofort ändern, wenn man eine ALR-Leinwand verwendet. Eine solche ist speziell für den Betrieb mit einem Ultrakurzdistanz-Beamer ausgelegt und reflektiert in erster Linie das Licht, das von unten auf sie geworfen wird. Im Dunklen weiß der Formovie Theater seine Stärken dann voll auszuspielen. Die Schärfe lässt sich im Menü noch nachjustieren, was anfangs einiger Übung bedarf, das Ergebnis aber noch einmal deutlich verbessert.



Tonqualität: Die Lautsprecher im Beamer kommen vom englischen Hersteller Bowers & Wilkins. Konkret sind es zwei 15-Watt-Lautsprecher, die zunächst vor allem eine sehr hohe Maximallautstärke erreichen können. Die Bässe sind durchaus kraftvoll, wobei die Höhen etwas schwächeln. Es ergibt sich ein etwas basslastiges, insgesamt aber doch recht überzeugendes Klangbild. Der Projektor ist Dolby-Atmos-zertifiziert, umwerfenden Kino-Sound darf man sich von so einem Gerät aber natürlich nicht erwarten. Wer auf diesen nicht verzichten will, sollte also doch auf ein Surround-System zurückgreifen.

Fazit, Preis und Verfügbarkeit: Der Formovie Theater kann seine Stärken im Praxistest durchaus ausspielen. Für die fehlende Netflix-Integration gibt es zwar einen Minuspunkt, eine überzeugende Bild- und Audioqualität machen den Ultrakurzdistanz-Beamer als TV-Alternative aber durchaus interessant. Abschreckend wird für viele Interessenten der derzeit noch sehr hohe Preis für solche Geräte sein. Vor allem, wenn man bedenkt, dass man das optimale Ergebnis nur mit einer ALR-Leinwand erzielen kann, die wiederum einige Hundert Euro kostet. Der Formovie Theater ist jetzt für umgerechnet rund 3200 Euro erhältlich, bis 10. April ist der Beamer mit Rabattcode (FVEGG300) um knapp 300 Euro billiger.

Autor Thomas Nigl Online- und Technik-Redakteur Thomas Nigl