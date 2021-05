Jahrzehntelang galten Passwörter als bewährte Zugangs- oder Zugriffskontrolle in der digitalen Welt. Ausgerechnet die größte Internet-Suchmaschine will sich nun allmählich davon verabschieden: Google stelle sich die Zukunft ohne Passwörter vor, kündigte Andreas Türk vom Google Safety Engineering Center in München diese Woche anlässlich des weltweiten "Tags des Passwortes" an.