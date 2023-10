Festnetz: Schattendasein beim Telefonieren, wichtig fürs Internet

355 Minuten werden pro Monat in Betrieben über das Festnetz telefoniert.

Die Bedeutung der Festnetztelefonie nimmt in Österreich weiter ab. Rund 6,6 Milliarden Minuten wurden hierzulande in den ersten drei Monaten dieses Jahres telefoniert. Davon entfielen 6,2 Milliarden Minuten auf das Handy und 382 Millionen Minuten auf Festnetze, geht aus den jüngsten Erhebungen der Rundfunk- und Telekommunikationsbehörde RTR hervor.

2,14 Millionen Festnetzanschlüsse gab es im ersten Quartal in Österreich, um 107.000 weniger als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Der Rückgang sei kontinuierlich, sagt der in Wels geborene und im Innviertel aufgewachsene RTR-Chef Klaus Steinmaurer, der in der Behörde die Bereiche Telekommunikation und Post verantwortet. Im Privatkundensegment würde monatlich im Schnitt 20 Minuten über das Festnetz telefoniert, im Geschäftskundensegment seien es 355 Minuten. Beide Werte stagnieren seit Jahren oder sind sogar leicht rückläufig.

Der sinkenden Zahl an Festnetzanschlüssen steht die steigende Zahl an SIM-Karten gegenüber, die zum Telefonieren und als Internetzugang verwendet werden: 13,4 Millionen Karten waren es im ersten Quartal, um 192.000 mehr als im Vergleichsquartal 2022.

Anders als bei der Telefonie verhält es sich bei der Datennutzung. Von den in den ersten drei Monaten des Jahres konsumierten 2607 Petabyte an Daten – ein Petabyte entspricht mehr als einer Million Gigabyte – wurden 40 Prozent über Mobilnetze und 60 Prozent über Festnetze abgewickelt. "Das Verhältnis Festnetz zu Mobilnetz beim Konsum von Datenvolumen bleibt seit Monaten relativ konstant", sagt Steinmaurer und fügt hinzu: "Es belegt, dass nur Internetzugänge über feste Anschlüsse auf Dauer ein stabiles Stream- oder Surferlebnis bieten können."

Weniger Beschäftigte

Seit Jahren rückläufig ist die Zahl der Mitarbeiter in der Telekommunikationsbranche. Waren es vor drei Jahren noch 11.795 Beschäftigte, sind es nun 10.741. Hinzu kommen 1100 Leasingmitarbeiter in der Branche.

