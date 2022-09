Fernseher und Computer im ersten Halbjahr weniger gefragt

Technische Konsumgüter wie Haushaltskleingeräte oder Unterhaltungselektronik waren vor allem zu Beginn der Corona-Pandemie bei den Österreichern gefragt. Dies habe sich nun, im ersten Halbjahr, geändert, geht aus einer aktuellen Analyse des Marktforschungsinstituts GfK anlässlich der derzeit stattfindenden Technologie- und Industriemesse IFA in Berlin hervor.

Der Gesamtmarkt für technische Konsumgüter ging in Österreich in den ersten sechs Monaten um vier Prozent auf 2,9 Milliarden Euro zurück. Auch für das Gesamtjahr erwarten die Analysten einen Rückgang der Umsätze, wenngleich der Markt noch immer über dem ersten Pandemiejahr 2020 liege.

Weniger gefragt waren etwa TV-Geräte mit einem Rückgang von 21 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Bei den mobilen PCs sank der Absatz um 15 Prozent, bei den Monitoren um 22 Prozent.

"Die Nachfrage nach technischen Konsumgütern ist in der ersten Jahreshälfte in fast allen Segmenten zurückgegangen und hat sich im Mai und Juni noch einmal verringert", sagt Alexander Dehmel, GfK-Experte für technische Konsumgüter in Deutschland und Österreich. Auch der Online-Umsatz verringerte sich im Halbjahresvergleich, und zwar von 32 auf 27 Prozent.

Hoffen auf Weihnachtsgeschäft

Die Gründe dafür sehen die Experten in den "zahlreichen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Krisen". Dazu gehörten die Pandemie, die Folgen des Kriegs in der Ukraine, eine hohe Inflation und unterbrochene Lieferketten. Das verändere das Konsumverhalten.

Ungeachtet dessen seien bestimmte Konsumentengruppen jedoch weiterhin bereit, höhere Preise für hochwertige Geräte zu bezahlen. In diese Kategorie fielen im ersten Halbjahr beispielsweise Waschmaschinen mit Sprachsteuerung, Staubsaugerroboter mit Dockingstationen oder Soundbars mit Premiumfunktionen. Auch besonders effiziente Geschirrspüler werden häufiger nachgefragt.

"Die Herausforderung des schwierigen Marktumfelds für den Handel und die Hersteller ist, die Wachstumssegmente zu identifizieren und Konsumenten zielgenau anzusprechen", sagt GfK-Experte Dehmel.

Nachholeffekte verspricht sich die Branche von Aktionstagen wie dem Black Friday und dem Weihnachtsgeschäft.