Fast zwei Jahre nach Veröffentlichung: Playstation 5 wird teurer

Fast zwei Jahre nach der Veröffentlichung der Playstation 5 erhöht Sony den Preis der Konsole. Beide Modelle - mit und ohne Laufwerk - werden in Europa um jeweils 50 Euro teurer und kosten ab sofort 549 bzw. 449 Euro. Auch in Großbritannien, Japan (ab 15. September), China, Australien, Mexiko und Kanada erhöht Sony die unverbindliche Preisempfehlung (UVP). Konsolenspieler in den USA bleiben von der Preiserhöhung verschont.

Die Entscheidung sei aufgrund der „herausfordernden wirtschaftlichen Umstände“ wie der weltweiten Inflation erfolgt, heißt es von Sony. "Höchste Priorität" habe weiterhin die Versorgungssicherheit. Seit der Veröffentlichung im November 2020 hat der japanische Hersteller aufgrund einer weltweiten Chipkrise immer wieder mit Lieferengpässen zu kämpfen.