Facebook und Instagram vor Aus in Europa?

Hintergrund ist ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs, womit Daten von EU-Bürgern besser geschützt werden sollen. In einem aktuellen und sehr umfangreichen Jahresbericht stellt Meta nun den Rückzug von Facebook und Instagram aus Europa in den Raum. In einfachen Worten ausgedrückt, heißt es darin: "Wenn wir Daten zwischen Europa und den Vereinigten Staaten nicht austauschen können, werden wir wahrscheinlich nicht in der Lage sein, Facebook und Instagram in Europa anzubieten."

Unter dem Namen Privacy Shield durften Unternehmen bisher transatlantische Datentransfers vornehmen. Aufgrund mehrerer Verstöße gegen den bestehenden Datenschutz erklärte der Europäische Gerichtshof dieses Abkommen im Juli 2020 jedoch für nichtig. Das heißt: Daten europäischer Nutzer sollen dann nicht oder nur noch sehr eingeschränkt auf Server in den USA übertragen werden dürfen.

Kompletter Rückzug unwahrscheinlich

Aber wie wahrscheinlich ist ein Facebook-Aus in Europa? Tatsächlich dürfte es sich um einen Bluff handeln. Es ist kaum vorstellbar, dass sich Meta komplett aus Europa zurückziehen wird. Dem Konzern dürfte es vor allem darum gehen, Umsätze zu retten. Einen Verlust von ganz Europa kann sich Zuckerberg nicht leisten. Mit der versteckten Drohung erhofft sich Meta wohl, das Europäische Parlament unter Druck zu setzen.

Historischer Verlust

Nicht nur die Datenregulierungen machen dem Zuckerberg-Konzern derzeit zu schaffen. In der vergangenen Woche hat Meta auf einen Schlag rund ein Viertel seines Werts verloren. Der Börsenwert schrumpfte damit um 220 Milliarden Dollar (194 Mrd. Euro). Nach Daten des Finanzdienstes Bloomberg war das ein Rekord-Wertverlust.

Auslöser für den außergewöhnlichen Kurssturz war, dass das weltgrößte Online-Netzwerk im vergangenen Quartal kaum noch neue Nutzer gewinnen konnte. Auch die Umsatzprognose für das laufende Quartal enttäuschte die Investoren. Facebooks Gründer und Chef Mark Zuckerberg verwies unter anderem auf die Konkurrenz durch den Videodienst Tiktok und die Folgen von Apples Maßnahmen für mehr Datenschutz auf dem iPhone.