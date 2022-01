EU-Rechnungshof rügt 5G-Ausbau in Österreich

Wie steht es ums 5G-Netz in Österreich? Dazu haben die heimische Telekomregulierungsbehörde RTR und der Europäische Rechnungshof (EuRH) unterschiedliche Ansichten. Denn während die Brüsseler Behörde Österreich beim Auf- und Ausbau des 5G-Mobilfunknetzes im Verzug sieht, weist die RTR die Kritik zurück.

Der Bericht der EU basiere demnach auf Daten aus 2019 und berücksichtige die Ergebnisse der zweiten 5G-Auktion noch nicht, heißt es bei der RTR. "Die zweite 5G-Auktion, bei der in Österreich im September 2020 Frequenzen aus den Bereichen 700, 1500 und 2100 MHz vergeben wurden, sichert eine nahezu flächendeckende Mobilfunk-Breitbandversorgung bereits in sehr naher Zukunft", erklärte der aus Oberösterreich stammende RTR-Geschäftsführer Klaus Steinmaurer. Die Auflagen an die Netzanbieter sehen vor, bis Ende 2023 alle wichtigen Verkehrswege sowie alle Stadtgebiete flächendeckend mit dem neuen, schnelleren Mobilfunkstandard zu versorgen. Die RTR geht davon aus, dass die Versorgungsziele der EU bereits 2023 und nicht erst 2025 erreicht werden.

Zuvor hatte der EuRH Zweifel an Österreichs Plänen geäußert. Zwar habe hierzulande bis Ende 2020 mindestens eine Großstadt Zugang zu 5G-Diensten bekommen. Es bestehe aber nur eine "mittlere Wahrscheinlichkeit", dass bis 2025 alle städtischen Gebiete und wichtigen Landverkehrswege eine ununterbrochene 5G-Versorgung haben, so der EuRH. Zudem sei die Vergabe im Hochfrequenzspektrum im Bereich 26 Gigahertz (GHz) – wie auch in den meisten anderen EU-Staaten – noch ausständig, heißt es in dem EuRH-Bericht weiter.

Bedenken wegen Anbietern

Positiv strich die Brüsseler Behörde das im Vorjahr aktualisierte Telekommunikationsgesetz hervor, das den Weg dafür ebne, 5G-Anbieter als risikoreich einzustufen oder sie vom Markt auszuschließen.

Der EuRH ist besonders über den Umgang mit Anbietern wie Huawei oder Samsung besorgt, die ihren Sitz in einem Drittstaat haben. EU-Nutzer könnten ausländischen Rechtsvorschriften unterliegen.