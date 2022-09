eSIM dank Apple auf dem Vormarsch: Die Tage der SIM-Karte sind gezählt

Es ist nichts Neues, dass sich Apple gerne in der Rolle des Vorreiters sieht. Schon unter Gründer Steve Jobs hat es sich der US-Konzern zur Aufgabe gemacht, den Markt mit bahnbrechenden Innovationen aufzumischen. So stellte etwa die Vorstellung des ersten iPhones im Jahr 2007 die Welt der Mobiltelefone völlig auf den Kopf. Freilich wird bei der Weiterentwicklung des Smartphones die Luft immer dünner. Apple und auch andere Hersteller lechzen nach neuen Ideen, doch die einstige iPhone-Revolution ist im Laufe der Jahre eher einer Evolution gewichen. So ist es bezeichnend, dass manche Experten das neue iPhone 14 gerne als iPhone 13S bezeichnen.

Das Vorreiter-Dasein will man bei Apple aber auch unter dem jetzigen Chef Tim Cook nicht vernachlässigen. So sind die Entwickler bei ihrer Suche nach einem Alleinstellungsmerkmal dieses Mal an ungewohnter Stelle fündig geworden. In den USA wird das iPhone 14 nur noch mit eSIM und ohne physischen SIM-Karten-Slot erhältlich sein. Die OÖN erklären, wie die eSIM funktioniert, welche Vor- und Nachteile sie bietet und was Apples Entscheidung für die Zukunft der herkömmlichen SIM-Karte bedeutet.

Was ist eine eSIM? Embedded SIM, kurz eSIM, heißt auf Deutsch so viel wie eingebettete SIM-Karte. Es handelt sich um einen fest im Gerät verbauten Chip, auf dem die Daten des Vertrages mit dem Mobilfunkanbieter gespeichert werden.

Welche Vorteile bringt eine eSIM mit sich? Um die eSIM zu aktivieren, ist es nicht mehr nötig, eine Plastikkarte in das Smartphone zu stecken. Stattdessen wird die eSIM aus der Ferne aktiviert, etwa mittels QR-Code. Das erleichtert auch die Vorgänge, wenn das Smartphone verloren geht. Anstatt auf eine neue SIM-Karte warten zu müssen, kann mit der alten Rufnummer sofort mit der Wiederherstellung sämtlicher Dienste auf einem neuen Gerät begonnen werden. Die eSIM macht es leichter, mehrere SIM-Karten auf einem Gerät zu speichern. Auf dem iPhone 14 sind es bis zu sechs.

Was sind die Nachteile? Eine eSIM kann nur genutzt werden, wenn der Anbieter die Technologie unterstützt. In Österreich ist das bei den drei großen Mobilfunkern A1, Drei und Magenta der Fall. Im Ausland sieht das zum Teil noch anders aus. Wer sich etwa bereits vor Antritt einer Reise ein eSIM-Datenpaket besorgen möchte, anstatt auf dem Zielflughafen eine SIM-Karte zu kaufen, wird in so manchen Urlaubsländern nicht fündig werden. Vor allem viele kleinere Mobilfunkanbieter, die günstige Prepaid-Tarife für den Urlaub bieten, haben noch keine eSIM-Tarife im Angebot. Das ist auch der Grund, warum Apple mit der Umstellung vorerst nur in den USA beginnt und sich für iPhone-Käufer in Europa noch nichts ändert.

Warum forciert Apple die eSIM? Für Hersteller bietet der Umstieg auf die eSIM den Vorteil, dass der Verzicht auf den Karten-Slot Platz spart. Platz, den die Entwickler einsparen, somit können sie schlankere Geräte bauen.

Wird die SIM-Karte aus Plastik bald Geschichte sein? Aufgrund der Nachteile, die der Umstieg auf die eSIM nach wie vor mit sich bringt, wirkt Apples Vorstoß etwas überstürzt. Es gehört aber auch zu Apples Strategie, mit richtungsweisenden Entscheidungen den Ton anzugeben. Das hat sich schon in der Vergangenheit bewährt, etwa bei der umstrittenen Abschaffung des Klinkenanschlusses beim iPhone 7. Früher oder später wird der Wechsel zur eSIM auch in Europa erfolgen. Mit dem Startschuss in den USA, wo die Akzeptanz für die eSIM deutlich höher als hierzulande ist, hat Apple zumindest den Druck auf die Mobilfunkanbieter erhöht und somit den Anfang vom Ende der SIM-Karte eingeläutet.