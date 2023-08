Emporia für "Superager"

Der Linzer Hersteller Emporia, der bei seinen Smartphones und Tablets besonderen Wert auf die Benutzerfreundlichkeit legt, hat eine neue Smartphone-Serie auf den Markt gebracht. Das Emporia E6 ist das erste Modell der neuen E-Serie, die technisch in etwa in einer Liga wie Samsungs A-Serie spielen soll. Mit an Bord sind unter anderem 5G-Technologie, NFC und ein Fingerprint-Sensor.

Als Zielgruppe nennt Geschäftsführerin Eveline Pupeter die sogenannten "Superager", also Menschen im Alter von 45 bis 65 Jahren, die "Wert legen auf ein High-End-Produkt, das einfach in der Handhabung ist, Sicherheit bietet und alle Maßstäbe erfüllt, die heute an ein Smartphone angelegt werden." Das Emporia E6 sei demnach auch in direkter Zusammenarbeit mit ebenjener Zielgruppe entstanden. In Workshops konnten Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihre Wünsche und Ansprüche an das Smartphone der Zukunft definieren.

Auf der Rückseite des Smartphones befindet sich ein Knopf, mit dem in Notfällen rasch ein Notruf abgesetzt werden kann. Wie bei anderen Emporia-Handys können Nutzerinnen und Nutzer zwischen dem Android-Modus und der vereinfachten Emporia-Bedienoberfläche wechseln.

