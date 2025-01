Nur ältere Menschen benutzen noch diese Emojis

Wir verwenden Emojis um Nachrichten oder Posts auf WhatsApp, Instagram, TikTok oder die ältere Generation auch auf Facebook mit Emotionen zu versehen. Das ist auch der Gedanke dahinter, denn der Begriff Emoji ist die Kurzform von Emoticon. Das Wort setzt sich zusammen aus Emotion (= Gefühl) und Icon (= Zeichen). Doch jede Generation verwendet die Emojis unterschiedlich. Besonders die Babyboomer (Jahrgang 1946 bis 1964) kämpfen mit den unterschiedlichen Bedeutungen.

Hier die wichtigsten Emojis und deren unterschiedliche Bedeutung je nach Generation:

😂 Das Lach-Wein-Emoji

Die Millennials (Jahrgang 1980 bis 1994) verwenden dieses Emoji laut einer Untersuchung der Sprachplattform Preply wenn sie eine Nachricht besonders lustig finden. Der Generation Z (Jahrgang 1995 bis 2010) ist dieses Emoji zu veraltet. Sie verwenden lieber den Totenkopf oder die Wortabkürzung LMAO. Das steht für "laughing my ass off" - was bedeutet "ich lache mich kaputt".

💀 Das Totenkopf-Emoji

Wenn die Generation Z etwas besonders lustig findet, greift sie zum Totenkopf-Emoji. Der Gedanke dahinter: Ich habe mich vor lauter Lachen totgelacht. Bei allen älteren Generationen ist dieses Emoji noch nicht angekommen.

🙃 Das Umgedrehte-Lach-Emoji

Die Millennials verwenden dieses Emoji, wenn eine Nachricht besonders ironisch sein soll. Für die Generation Z hat es eine negative Bedeutung. Sie nutzen es, wenn sie etwas schlimm finden oder es einfach nicht nach Plan läuft. Zum Beispiel: "Muss heute noch putzen 🙃".

🤡 Das Clown-Emoji

Diese Emoji kann verwendet werden, wenn man etwas gruselig oder unheimlich findet. Die jüngere Generation verwendet es auch für "goofy" Verhalten oder Personen. "Goofy" bedeutet tollpatschige, alberne Person oder Verhaltensweise. Mit dem Clown kann in den sozialen Medien auch ausdrücken, dass eine Person dumm, idiotisch oder egoistisch ist.

👍 Der Daumen hoch

Der Daumen hoch ist bei der Generation Z out. Die älteren Generationen verwenden ihn dafür umso mehr. Die Jüngeren nutzen ihn nur noch im ironischen Kontext. Zum Beispiel: "Ich liebe es bis 22 Uhr zu arbeiten 👍". Um jemanden zuzustimmen oder etwas zu vereinbaren wird jetzt eher das Händeschütteln-Emoji benutzt.🤝

🙂 Der Smiley

Ältere könnten in die Falle tappen und dieses Emoji als lächelndes Gesicht interpretieren. Für die jüngeren Generationen hat es aber eine andere Bedeutung. Sie verwenden es, wenn etwas ironisch gemeint ist.

😭 Das weinende Emoji

Für untröstlichen Kummer verwenden ältere Menschen dieses Emoji. Die Generation Z greift aber auch darauf zurück, wenn sie etwas so lustig findet, dass sie vor Lachen weint.

❤️ Das Herz

Die Boomer zeigen mit dem roten Herz ihre Zuneigung oder Liebe. Von der jüngeren Generation wird es kaum mehr verwendet. Nur auf TikTok greifen sie oftmals zum Herz, um harte Aussagen abzumildern. Zum Beispiel: Das Shirt steht dir gar nicht, Liebes ❤️.

Wenn Sie sich nicht sicher sind, welche Bedeutung ein Emoji hat, können Sie auf Emojipedia.org in Englisch nachsehen. So kann manche Peinlichkeit vermieden werden.

Kleiner Tipp zum Schluss: Finger weg von diesen Emojis im beruflichen Kontext, denn sie haben eine zweideutige Bedeutung.

🥵😏🍒🍑😈🍆🍌🌶️

Ende 👍 oder doch lieber 🤝

