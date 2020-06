Dropbox eröffnet einen neuen Geschäftszweig

Dropbox will diese Funktionen ohne Aufpreis in seine bisherigen Abos integrieren, während andere Anbieter dafür zum Teil Geld verlangen. Als weiteres neues Angebot kündigte Dropbox eine Art digitalen Tresor für wichtige Dokumente an. Neben den integrierten Funktionen zur Passwortspeicherung etwa von Apple und Google gibt es auch spezialisierte Anbieter wie 1Password, die solche Dienste über die Grenzen verschiedener Plattformen hinweg verkaufen.

Dank der Funktion ist es einfacher, komplexe Passwörter zu verwenden, weil man sie bei späteren Anmeldungen nicht manuell eintragen muss. Im Sommer will Dropbox das Übertragen von Passwörtern aus ähnlichen Diensten anderer Anbieter ermöglichen.