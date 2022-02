"Dinobabys": IBM will weniger ältere Beschäftigte

Darin ist unter anderem von "Dinobabys" die Rede, die zu einer "ausgestorbenen Spezies" werden sollten.

Der Anteil an Millenials, also in den 80er- und 90er-Jahren geborenen Mitarbeitern, liege im Unternehmen bei 42 Prozent, heißt es. "Wobei die Spanne sehr groß ist und viele Abteilungen weit unter diesem Durchschnitt liegen. Die veralteten mütterlichen Arbeitskräfte sind keine Digital Natives und eine echte Bedrohung für uns", heißt es in den E-Mails.

Ein IBM-Sprecher sagte der New York Times, dass die Formulierungen "nicht dem Respekt entsprechen, den IBM für seine Mitarbeiter hat". Mitarbeiter würden wegen Veränderungen in der Geschäftslage und der Nachfrage nach bestimmten Fähigkeiten entlassen, nicht aufgrund ihres Alters. In den USA habe IBM zwischen 2010 und 2020 mehr als 10.000 über 50-Jährige eingestellt.